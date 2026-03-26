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Equipment

DoPchoice stellt Snap Rabbit Octa 5 Snapbag vor

DoPchoice erweitert sein Portfolio an Lichtformern für professionelle LED-Leuchten mit dem neuen Snap Rabbit Octa 5 Snapbag.
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Der Baffle.

Das kompakte System kombiniert schnellen Aufbau mit einem neu entwickelten, konvertierbaren Montagesystem.

Im Mittelpunkt steht die neue Octa 5 Snapbag mit besonders flachem Profil, das Transport und Lagerung gegenüber herkömmlichen Softboxen vereinfacht. Im Inneren sorgt weißes Reflexionsgewebe für gleichmäßige Ausleuchtung. Ein mitgelieferter Baffle (innerer Diffusor) ermöglicht bei Bedarf eine noch weichere Lichtcharakteristik.

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Leichter Aufbau ist garantiert.

Der 5-Fuß-Durchmesser lässt sich flach zusammenfalten und mit einem einzigen Klick auffalten. Zwei magnetische Snap-Verschlüsse fixieren die geschwungene, flache Kuppelform sicher und zuverlässig.

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Es gibt unterschiedliche Mounts.

Highlight des neuen Modells ist das erstmals eingesetzte Convertible Mount: Nutzer können das System wahlweise mit einem NL-, Bowens- oder Aputure-A-Mount betreiben. Weitere kompatible Halterungen sollen in Kürze angekündigt werden. Für zusätzliche Lichtführung lässt sich das 40°-Snapgrid direkt auf der Frontfläche der Octa 5 montieren.

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