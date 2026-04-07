Boris FX übernimmt Vegas Pro, Sound Forge und Acid Pro von Magix.

Boris FX hat Vegas Pro (ehemals Sony Vegas), Sound Forge und Acid Pro von der Magix Software GmbH übernommen. Der Deal bringt neben den Produkten auch neue KI-Technologie ins Unternehmen und markiert einen strategischen Schritt über das angestammte Plugin-Geschäft hinaus.

Hintergrund: Die Magix Software GmbH wurde Anfang 2025 von der Russmedia Equity Partners (RMEP) mit Sitz in Liechtenstein übernommen. Diese Entwicklung folgte auf eine Insolvenz, die Magix in Eigenverwaltung durchführte.

Was Boris FX für die Übernahme der Software-Produkte von Magix bezahlt hat, ist nicht bekannt. Die Übernahme der Magix-Produkte ist die jüngste in einer Reihe von Akquisitionen, mit denen Boris FX in den vergangenen Jahren sein Portfolio schrittweise ausgebaut hat – von VFX- und Tracking-Plugins bis hin zu Audioproduktion. Mit Vegas Pro kommt dabei erstmals ein vollwertiger NLE ins Haus, der zugleich als Host-Applikation für Boris-FX-Produkte wie Continuum, Sapphire und Mocha Pro fungiert.

Die Entwicklungsteams hinter Vegas Pro, Sound Forge und Acid Pro bleiben laut Boris FX an den Standorten Madison (Wisconsin) und Deutschland erhalten.

Parallel zur Übernahme hat Boris FX bereits Vegas Pro 2026 veröffentlicht. Das Update bringt GPU-beschleunigtes Decoding, native ProRes-RAW-Unterstützung, neue 2D/3D-Titelwerkzeuge sowie ein KI-basiertes Z-Depth-Modell. Die Offline-Spracherkennung unterstützt mehr als 100 Sprachen und ermöglicht textbasiertes Editing sowie automatische Untertitelung – ohne Cloud-Anbindung.

Vegas Pro erscheint künftig in drei Varianten: Vegas Pro und Vegas Pro Plus sind per Abo oder Dauerlizenz erhältlich, Vegas Pro Ultimate ausschließlich im Abonnement. Bestehende Magix-Kunden sollen Upgrade-Optionen erhalten.

Die Produkte Sound Forge und Acid Pro werden Teil der Pro-Audio-Sparte von Boris FX, zu der auch Sequoia, Samplitude, CrumplePop und Music Studio gehören.