NEP integriert Bridge Technologies

VB440 von Bridge Technologies fasst zahlreiche Produktionswerkzeuge in einer Anwendung zusammen (D-Vertrieb: SHM Broadcast). Im Videobereich gehören dazu Wellenform, Vektorskop und Histogramme, im Audiobereich wird Dolby Atmos mit 64-Kanal-Monitoring über unbegrenzte Flows sowie LUFS- und Gonio-Meter unterstützt. Außerdem werden Stereo-Downmixes und Einzelkanal-Isolation geboten. Im Netz gehören Paketerfassung, PTP-Timing-Analyse, ST 2022-7-Redundanzüberwachung und Ereignisprotokollierung zum Leistungsumfang. Die Benutzer können beliebig viele Komponenten entsprechend ihrem persönlichen Workflow auf einem einzigen Bildschirm anordnen.

Neue Funktionen

Neu ist die Erweiterung um Funktionen zur Multi-Service-AV-Synchronisation. Dies stellt Teams die Abstimmung zwischen verschiedenen Quellen desselben Dienstes sicher, wenn diese wegen der Redundanz über unterschiedliche Pfade übertragen werden. Statt fester, dedizierter Systeme für jede Funktion bietet NEP Platform eine Orchestrierungsebene, die bewährte Broadcast-Software von Drittanbietern auf gemeinsamen handelsüblichen Rechenressourcen in IP-Umgebungen bereitstellt und ausführt. Anwendungsversionen und -konfigurationen werden vor der Bereitstellung validiert, das Lebenszyklusmanagement – Hochfahren, Skalieren, Herunterfahren – ist vollständig automatisiert, und die Telemetrie bietet in Echtzeit Einblicke in Zustand, Leistung und Ressourcennutzung. Damit können Teams die VB440-Überwachung dort einsetzen, wo sie sie benötigen, und so lange, wie sie sie benötigen, wobei die Skalierung an den spezifischen Kontext der jeweiligen Produktion angepasst wird.

NEP und Bridge Technologies hatten das gleiche Interesse am Vorantreiben von softwaredefinierter Produktion, sagte Dan Murphy, VP NEP Platform. »Bridge war einer der wertvollen Partner, deren Technologie bereits bei der Einführung in die NEP Platform integriert wurde und uns dabei half, die Transparenz und betriebliche Einsicht zu erreichen, die große Remote-Produktionen erfordern.«

Simen K. Frostad, Vorsitzender von Bridge Technologies, verweist auf die lange Zusammenarbeit beider Unternehmen. »Tatsächlich wurde ein Großteil unserer Produktion-Roadmap in direkter Zusammenarbeit mit NEP entwickelt. Dieses Maß an Vertrauen resultiert aus jahrelanger Zusammenarbeit, aus dem Eingehen auf das Feedback von Ingenieuren, die die Plattform täglich nutzen, und aus der ständigen Weiterentwicklung des Produkts auf der Grundlage realer Anforderungen. Es ist eine echte Ehre, dass der VB440 nun als softwarebasierte Anwendung auf der NEP Plattform verfügbar ist.«