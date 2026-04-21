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Egripment Camera Support-Systeme

Im Short-Video stellt Martin Dreesbach einige Egripment-Produkte vor, darunter das Starcam Tower-System und den Hothead 3 mit bis zu 60 kg Traglast.

Die Egripment-Systeme nutzen ein einheitliches IP-Protokoll mit offener API für Remote- und automatisierten Betrieb.

 

 

 

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