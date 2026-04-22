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DaVinci Resolve 21: Photo Page
Die neue Photo Page überträgt den professionellen, node-basierten Color-Grading-Workflow von DaVinci Resolve erstmals vollständig auf Standbilder. Fotografen und Coloristen können damit sämtliche Werkzeuge der Color Page nutzen: Primary Color Correction, Curves, Qualifiers, Power Windows und den Node Editor – inklusive Unterstützung für DaVinci-Farbpanels zur simultanen Steuerung mehrerer Parameter.
Nodes lassen sich dabei wie gewohnt nutzen, um komplexe Grades aufzubauen. Shared Nodes erlauben es, denselben Look auf ein gesamtes Fotoalbum anzuwenden. Reframing und Cropping erfolgen stets in der Originalauflösung, sodass die volle Bildqualität erhalten bleibt.
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