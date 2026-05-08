Anzeige

Equipment

Adobe bringt KI-Agenten in Acrobat

Mit dem neuen Productivity Agent macht Adobe aus PDFs interaktive Erlebnisse – und positioniert Acrobat als zentrale Austauschplattform.
Productivity Agent

Adobe hat den Productivity Agent vorgestellt, der direkt in Acrobat integriert ist und dokumentenbasierte Workflows grundlegend verändert. Der Agent koordiniert Tools und KI-Modelle, um aus vorhandenen Inhalten automatisch Zusammenfassungen, Audio-Übersichten, Präsentationen und Social-Media-Beiträge zu generieren – und ermöglicht die dialogorientierte Bearbeitung von PDFs.


Adobe-Erklärvideo über den Productivity Agent.

Der Productivity Agent von Adobe lernt also Arbeitsabläufe, führt komplexe Aufgaben aus und erledigt Dinge. Er arbeitet plattformübergreifend und gibt den Nutzerinnen und Nutzern die Freiheit, sich darauf zu konzentrierten, was die Arbeit voranbringt.

©Adobe

Adobe Productivity Agent.

Er koordiniert die Zusammenarbeit mit mehreren Agenten, darunter auch dem Kreativagenten von Adobe, um zeitaufwändige Aufgaben zu übernehmen und Ergebnisse zu orchestrieren.

Der Productivity Agent ist Teil von Adobes übergreifender Agenten-Strategie und soll eng mit dem bereits angekündigten Creative Agent zusammenarbeiten. Beide sind darauf ausgelegt, auch mit Agenten von Drittanbietern zu interagieren.

Verfügbar ist der neue Agent ab sofort in Acrobat Studio sowie im neuen Einstiegsangebot Acrobat Express.

PDF Spaces

PDF Spaces agiert mit dem Productivity Agent und ist ein KI-gestützter Arbeitsbereich, in dem Nutzer PDFs, Dokumente, Links und Notizen bündeln und als maßgeschneiderte, interaktive Erlebnisse teilen können. Der Productivity Agent erstellt dabei automatisch Titel, Zusammenfassungen und Audio-Übersichten.

Empfänger erhalten Zugang zu einem anpassbaren KI-Assistenten, der Fragen beantwortet und durch die Inhalte führt – ohne eigenes Konto.


So funktionieren PDF Spaces.

Für die Medienproduktion relevant: PDF Spaces ermöglicht es, komplexe Projektdokumentationen, Briefings oder Recherchematerialien strukturiert und interaktiv bereitzustellen, statt Inhalte in endlosen E-Mail-Ketten zu verteilen. Laut Adobe nutzt unter anderem Vice News die Plattform für plattformübergreifenden Inhalte.

So profitieren Nutzer ganz konkret

Maßgeschneiderten Space erstellen: PDFs, Dokumente, Links und Notizen hochladen – der Agent baut daraus automatisch einen strukturierten Space inklusive bearbeitbarer Übersicht. Reihenfolge und Kontext lassen sich anpassen; Aktualisierungen der Quelldokumente werden automatisch übernommen.

©Adobe

PDF Spaces ist das Sammelbecken für unterschiedlichste Inhalte und Quellen.

Audio-Übersicht generieren:Der Agent erstellt automatisch eine Audiozusammenfassung zur Orientierung – das Skript ist vollständig editierbar.
KI-Assistenten anpassen: Jeder Space erhält einen eigenen KI-Assistenten, dessen Ton, Zielgruppe und Ziele sich individuell konfigurieren lassen – für interaktive Erlebnisse statt statischer Dokumentensammlungen.
Marke einbinden: Logo und Farbpalette lassen sich integrieren für ein professionelles, markengerechtes Erscheinungsbild.
Fundiertes Follow-up: Der Agent liefert Interaktionsdaten, damit Nachfassaktionen gezielt und zum richtigen Zeitpunkt erfolgen.

AdobeArtificial IntelligencePDF SpacesProductivity AgentSoftware / IT
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©AdobeAdobe bringt KI-Agenten in die Creative Cloud ©AdobeAdobe bringt Photoshop, Express und Acrobat in ChatGPT ©AdobeAdobe stellt Acrobat Studio vor ©Highfield AIHighField AI: KI-Agenten für Broadcast-Grafik

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

GoPro: Mission 1 Series mit 8K und MFT-Wechselobjektiven

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

©DOK.fest München, The People Shall

Filmtipps fürs 41. Internationale Dokfest München 2026

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Post NAB Show

SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

Blackmagic Pyxis 12K Hands-on

Pyxis-Workshop bei Xinegear in Berlin.
Berlin
20. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved