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Io Xpand bringt Kona- und Corvid-Karten an Thunderbolt-5-Laptops

Mit Io Xpand präsentiert Aja ein kompaktes PCIe-Expansion-Chassis für Aja Kona- und Corvid-Video- und Audio-I/O-Karten.

Aja Video Systems hat auf der InfoComm 2026 in Las Vegas Io Xpand vorgestellt, ein Thunderbolt-5-fähiges PCIe-Expansion-Chassis für die Kona- und Corvid-Kartenfamilien. Das Gehäuse richtet sich an Videoprofis, die Desktop-I/O-Lösungen in kompakten Workstations auf Windows, MacOS und Linux nutzen wollen, beispielsweise am Set, bei Außenproduktionen und beim Live-Mischen.

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Videoprofis können das neue Gehäuse entweder mit einer Kona 1-, Kona 4- oder Kona 5-I/O-Karte sowie einem mit Thunderbolt 5 ausgestatteten Computer kombinieren, um eine kompakte Workstation mit hohem Durchsatz und Funktionen zur Videoaufnahme und -wiedergabe zu schaffen. Für Aja-Entwicklungspartner lassen sich die meisten Aja Corvid-I/O-Karten problemlos mit dem Io Xpand-Gehäuse verwenden, um Lösungen mit geringerem Platzbedarf zu entwickeln.

Aja-Firmenchef Nick Rashby.

Das neue Io Xpand-Gehäuse von Aja wird mit einem 0,8 Meter langen Thunderbolt-5-Kabel, einer Thunderbolt-Kabelsicherung, einem Netzkabel und einem Universal-Netzteil geliefert. Es wird als Einzelgerät oder in drei Bundles angeboten, die das Io Xpand und jeweils eine Kona 1-, Kona 4- oder Kona 5-Karte enthalten.

Das Kona 5/Io Xpand-Bundle bietet Nutzern von Thunderbolt-5-Laptops und Mini-PCs Zugriff auf die leistungsstarken 12G-SDI-Ein- und Ausgänge der PCIe-Karte, zusätzliche Frame-Speicher sowie den vollständigen I/O-Stack – einschließlich AES/EBU-Audio und Maschinensteuerung – in einer tragbaren Plug-and-Play-Lösung.

»Wir sehen branchenweit eine Verlagerung hin zu kompakteren, hochkonfigurierbaren Workstations«, so Aja-Präsident Nick Rashby. »Io Xpand liefert eine kostengünstige Lösung, um unsere Desktop-I/O-Kapazitäten in einem kleineren Formfaktor zu nutzen, der sich problemlos transportieren lässt.«

Io Xpand ist ab 499 US-Dollar erhältlich. Bundle-Pakete mit Kona-Karten werden zu Preisen zwischen 1.249 und 4.455 US-Dollar angeboten.

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