Adobe: Neue KI-Tools für Photoshop und Firefly

Adobe hat heute weitere Entwicklungen im Bereich der dialogorientierten KI angekündigt, die den Prozess der Erstellung und Bearbeitung von Bildern für Kreative aller Kompetenzstufen optimieren werden:

Den KI-Assistenten in Adobe Photoshop und Adobe Firefly Image Editor. Von Studierenden bis hin zu Content-Creator_innen und darüber hinaus – diese Tools optimieren komplexe Arbeitsabläufe und ermutigen Kreative, sich mit Hilfe der dialogorientierten KI kontrolliert und präzise um »die kleinen Details« zu kümmern.

KI-Assistent in Adobe Photoshop

Mit dem neuen dialogorientierten KI-Assistenten, der jetzt in der öffentlichen Beta für Photoshop Web und Mobile verfügbar ist, können Kreative direkt per Chat Bearbeitungen vornehmen. So lassen sich Bildanpassungen automatisch anweisen oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen abrufen, um angeleitet zum gewünschten Endergebnis zu kommen.

Der KI-Assistent versteht die Absichten der Nutzer_innen durch natürliche Konversationen – er passt Beleuchtung und Farben an, entfernt Hintergründe und erstellt mit der bekannten Leistungsfähigkeit und Präzision von Photoshop gestochen scharfe, finale Bilder.

Adobe Firefly Image Editor

Dank generativer Tools, auf die über textbasierte Prompts zugegriffen werden kann, ist das Bearbeiten von Bildern jetzt noch einfacher – das Klicken auf neue Registerkarten und Widgets zur Bearbeitung entfällt.

Die Funktionen Generatives Füllen, Generatives Entfernen, Generatives Erweitern, Generatives Hochskalieren und Hintergrund Entfernen sorgen für eine bessere Kontrolle über jedes Element eines Bildes und ermöglichen es den Nutzer_innen, präzise Anpassungen vorzunehmen.

Durch kurze Unterhaltungen können störende Hintergründe beseitigt, Objekte ersetzt oder entfernt und sogar die Farbe eines Objekts geändert werden.

Mit diesen neuen Funktionen können Kreative ihr Ausgangsbild in ein Endergebnis verwandeln, das ihnen rundum gefällt. Von der Optimierung von Modefotos bis hin zur Gestaltung von Wohnräumen – mit dem Photoshop KI-Assistenten und der Bildbearbeitung in Adobe Firefly lassen sich mehrstufige Bearbeitungsvorgänge mithilfe von dialogorientierten Tools ganz einfach optimieren.