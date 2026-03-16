Anzeige

©Adobe
Equipment

Adobe: Neue KI-Tools für Photoshop und Firefly

Adobe hat KI-Assistenten in Adobe Photoshop und Adobe Firefly Image Editor angekündigt.

Adobe hat heute weitere Entwicklungen im Bereich der dialogorientierten KI angekündigt, die den Prozess der Erstellung und Bearbeitung von Bildern für Kreative aller Kompetenzstufen optimieren werden:

©Adobe

Adobe hat KI-Assistenten in Adobe Photoshop und Adobe Firefly Image Editor angekündigt.

Den KI-Assistenten in Adobe Photoshop und Adobe Firefly Image Editor. Von Studierenden bis hin zu Content-Creator_innen und darüber hinaus – diese Tools optimieren komplexe Arbeitsabläufe und ermutigen Kreative, sich mit Hilfe der dialogorientierten KI kontrolliert und präzise um »die kleinen Details« zu kümmern.

©Adobe

Vorher …

KI-Assistent in Adobe Photoshop

  • Mit dem neuen dialogorientierten KI-Assistenten, der jetzt in der öffentlichen Beta für Photoshop Web und Mobile verfügbar ist, können Kreative direkt per Chat Bearbeitungen vornehmen. So lassen sich Bildanpassungen automatisch anweisen oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen abrufen, um angeleitet zum gewünschten Endergebnis zu kommen.
  • Der KI-Assistent versteht die Absichten der Nutzer_innen durch natürliche Konversationen – er passt Beleuchtung und Farben an, entfernt Hintergründe und erstellt mit der bekannten Leistungsfähigkeit und Präzision von Photoshop gestochen scharfe, finale Bilder.

Adobe Firefly Image Editor

  • Dank generativer Tools, auf die über textbasierte Prompts zugegriffen werden kann, ist das Bearbeiten von Bildern jetzt noch einfacher – das Klicken auf neue Registerkarten und Widgets zur Bearbeitung entfällt.
  • ©Adobe

    … und nachher.

    Die Funktionen Generatives Füllen, Generatives Entfernen, Generatives Erweitern, Generatives Hochskalieren und Hintergrund Entfernen sorgen für eine bessere Kontrolle über jedes Element eines Bildes und ermöglichen es den Nutzer_innen, präzise Anpassungen vorzunehmen.

  • Durch kurze Unterhaltungen können störende Hintergründe beseitigt, Objekte ersetzt oder entfernt und sogar die Farbe eines Objekts geändert werden.

Mit diesen neuen Funktionen können Kreative ihr Ausgangsbild in ein Endergebnis verwandeln, das ihnen rundum gefällt. Von der Optimierung von Modefotos bis hin zur Gestaltung von Wohnräumen – mit dem Photoshop KI-Assistenten und der Bildbearbeitung in Adobe Firefly lassen sich mehrstufige Bearbeitungsvorgänge mithilfe von dialogorientierten Tools ganz einfach optimieren.

AdobeAdobe FireflyArtificial IntelligencePhotoshopPostproduction
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©AdobeAdobe launcht neue Photoshop KI-Tools ©AdobeNeue Video- und Soundfunktionen für Adobe Firefly ©AdobeAdobe erweitert Firefly um mobile App und neue KI-Modelle Adobe integriert generative KI Firefly in Photoshop

Anzeige

Most Popular

©ZDF

Milano Cortina 2026: Olympia in Italien

©TVN

TVN in Bewegung

DMC Production: Remote-Fahrzeug der nächsten Generation

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

©NEP Europe

NEP Europe: EU-03 für softwarebasierte Live-Produktion

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal

Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Praxistest: Canon C50
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved