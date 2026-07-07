Arri Alexa 35 Live Xtreme: Bis zu 8-fache Zeitlupe live via SDI

Arri bringt mit der Alexa 35 Live Xtreme eine Kamera für Live-Produktionen, die 8x High-Frame-Rate-Output über traditionelle SDI-Infrastruktur ermöglicht. In Kombination mit dem Live Production System LPS-1 überträgt die Kamera Live-Entertainment-Events künftig auch in Zeitlupe.

Technik-Details

Die Alexa 35 Live Xtreme kommt fest ausgestattet mit der bestehenden High-Speed-Lizenz der Alexa 35 sowie einer neuen High-Frame-Rate-SDI-Lizenz. Zusammen mit dem LPS-1 Fiber Camera Adapter, der Fiber Base Station und einem gängigen Slow-Motion-Playout-Server wie SimplyLive oder EVS gibt die Kamera HFR-Signale mit bis zu 8-facher Geschwindigkeit in HD beziehungsweise 2-facher Geschwindigkeit in UHD aus. Bis zum 4-fachen läuft der Output über einen einzelnen SDI-Anschluss, höhere Frameraten verteilen sich auf beide SDI-Ausgänge.

Bildraten bis 330 fps nutzen den vollen Dynamikumfang von 17 Blendenstufen. Ein Sensor-Overdrive-Modus erlaubt zusätzlich Frameraten bis 480 fps bei 11 Blendenstufen Dynamik. Unabhängig von der gewählten Slow-Motion-Framerate liefert das System parallel einen regulären Live-Feed fürs Broadcast-Signal – Operator wechseln in Echtzeit zwischen Programmframerate und HFR. Eine Phase-Blending-Funktion erlaubt zudem gezielte Kontrolle über Motion Blur und Shutter-Effekte im Live-Bild.

Das Arri Multicam System war unter anderem beim Eurovision Song Contest im Einsatz – siehe Produktionsbericht darüber.

Der Super-35-Sensor, der hohe Dynamikumfang und die Farbtreue des Kamerasystems sorgen für einen besonderen Look. Nutzer greifen wahlweise auf die Arri Look Library und die Multicam-Looks zurück oder erstellen eigene LUTs – klassisches Live-Painting bleibt dabei jederzeit möglich.

Sportübertragungen zählen zu den zentralen Einsatzfeldern der Alexa 35 Live Xtreme, ob Hallen- oder Outdoor-Events, Einzel- oder Teamsport. Der breite Dynamikumfang bewährt sich bei kontrastreichen Bedingungen wie im Wintersport, während die kinoreife Bildqualität entscheidende Momente in eindrucksvoller Zeitlupe einfängt. Da eine separate Hochgeschwindigkeitskamera entfällt, tragen HFR-Content und regulärer Feed denselben Arri-Look – ein konsistenter visueller Stil zwischen Live-Coverage und Highlight-Reel ist damit garantiert.

Weitere Einsatzgebiete

Live-Konzerte, wo Empfindlichkeit und Dynamikumfang der Kamera selbst grelle Bühnenshows in voller Pracht einfangen. Bei Fashion-Events mit hohen Auflösungsanforderungen sorgt der 2x-UHD-Output für Zeitlupenelemente und zeichnet Farben und Stofftexturen mit hoher Klarheit auf. Charakteristisch bleiben in jedem Szenario die präzisen, zugleich vorteilhaften Hauttöne der Alexa-Reihe.

Nahtlose Integration ist das Grundprinzip des Arri Multicam Systems: Engineering, Operator, Shading und Regie arbeiten wie gewohnt weiter. Die LPS-1 Fiber Base Station wird direkt an den Slow-Motion-Playout-Server angeschlossen, das HFR-Signal steht per Standard-Baseband-Workflow zur Verfügung. Super-Zeitlupen-Wiederholungen sind sofort abrufbar, ganz ohne Cueing von aufgezeichnetem Material.

Verfügbarkeit

Die Alexa 35 Live Xtreme ergänzt die Alexa 35 Live im aktuellen Broadcast-Portfolio von Arri. Ab 2026 verkaufte Alexa 35 Live-Kameras lassen sich per High-Speed- und HFR-SDI-Lizenz aus dem Arri Online Shop auf Xtreme-Funktionalität upgraden. Modelle vor Baujahr 2026 benötigen ein Hardware-Upgrade über die Arri Service Center. Weitere Upgrade-Optionen rüsten auch Alexa-35-Cine-Kameras für Multicam-Broadcast-Anwendungen auf.

Die Alexa 35 Live Xtreme ist ab sofort bestellbar.