Blackmagic_Leader_2026_07

Anzeige

©Arri
Equipment

Arri Alexa 35 Live Xtreme: Bis zu 8-fache Zeitlupe live via SDI

Arri erweitert sein Multicam-System um die Alexa 35 Live Xtreme. Die neue Kamera liefert High-Frame-Rate-Signale bis zum 8-fachen direkt über klassische SDI-Workflows.
©Arri

Arri stellt die Alexa 35 Live Xtreme vor.

Arri bringt mit der Alexa 35 Live Xtreme eine Kamera für Live-Produktionen, die 8x High-Frame-Rate-Output über traditionelle SDI-Infrastruktur ermöglicht. In Kombination mit dem Live Production System LPS-1 überträgt die Kamera Live-Entertainment-Events künftig auch in Zeitlupe.

Technik-Details

Die Alexa 35 Live Xtreme kommt fest ausgestattet mit der bestehenden High-Speed-Lizenz der Alexa 35 sowie einer neuen High-Frame-Rate-SDI-Lizenz. Zusammen mit dem LPS-1 Fiber Camera Adapter, der Fiber Base Station und einem gängigen Slow-Motion-Playout-Server wie SimplyLive oder EVS gibt die Kamera HFR-Signale mit bis zu 8-facher Geschwindigkeit in HD beziehungsweise 2-facher Geschwindigkeit in UHD aus. Bis zum 4-fachen läuft der Output über einen einzelnen SDI-Anschluss, höhere Frameraten verteilen sich auf beide SDI-Ausgänge.

©Arri

Alexa 35 Live and Alexa 35 Live Xtreme mit Glasfaser-Adapter.

Bildraten bis 330 fps nutzen den vollen Dynamikumfang von 17 Blendenstufen. Ein Sensor-Overdrive-Modus erlaubt zusätzlich Frameraten bis 480 fps bei 11 Blendenstufen Dynamik. Unabhängig von der gewählten Slow-Motion-Framerate liefert das System parallel einen regulären Live-Feed fürs Broadcast-Signal – Operator wechseln in Echtzeit zwischen Programmframerate und HFR. Eine Phase-Blending-Funktion erlaubt zudem gezielte Kontrolle über Motion Blur und Shutter-Effekte im Live-Bild.

Das Arri Multicam System war unter anderem beim Eurovision Song Contest im Einsatz – siehe Produktionsbericht darüber.

Der Super-35-Sensor, der hohe Dynamikumfang und die Farbtreue des Kamerasystems sorgen für einen besonderen Look. Nutzer greifen wahlweise auf die Arri Look Library und die Multicam-Looks zurück oder erstellen eigene LUTs – klassisches Live-Painting bleibt dabei jederzeit möglich.

©Arri

Alexa 35 Live Xtreme in Action.

Sportübertragungen zählen zu den zentralen Einsatzfeldern der Alexa 35 Live Xtreme, ob Hallen- oder Outdoor-Events, Einzel- oder Teamsport. Der breite Dynamikumfang bewährt sich bei kontrastreichen Bedingungen wie im Wintersport, während die kinoreife Bildqualität entscheidende Momente in eindrucksvoller Zeitlupe einfängt. Da eine separate Hochgeschwindigkeitskamera entfällt, tragen HFR-Content und regulärer Feed denselben Arri-Look – ein konsistenter visueller Stil zwischen Live-Coverage und Highlight-Reel ist damit garantiert.

Weitere Einsatzgebiete

Live-Konzerte, wo Empfindlichkeit und Dynamikumfang der Kamera selbst grelle Bühnenshows in voller Pracht einfangen. Bei Fashion-Events mit hohen Auflösungsanforderungen sorgt der 2x-UHD-Output für Zeitlupenelemente und zeichnet Farben und Stofftexturen mit hoher Klarheit auf. Charakteristisch bleiben in jedem Szenario die präzisen, zugleich vorteilhaften Hauttöne der Alexa-Reihe.

©Arri

Der Body der Alexa 35 Live Xtreme.

Nahtlose Integration ist das Grundprinzip des Arri Multicam Systems: Engineering, Operator, Shading und Regie arbeiten wie gewohnt weiter. Die LPS-1 Fiber Base Station wird direkt an den Slow-Motion-Playout-Server angeschlossen, das HFR-Signal steht per Standard-Baseband-Workflow zur Verfügung. Super-Zeitlupen-Wiederholungen sind sofort abrufbar, ganz ohne Cueing von aufgezeichnetem Material.

Verfügbarkeit

Die Alexa 35 Live Xtreme ergänzt die Alexa 35 Live im aktuellen Broadcast-Portfolio von Arri. Ab 2026 verkaufte Alexa 35 Live-Kameras lassen sich per High-Speed- und HFR-SDI-Lizenz aus dem Arri Online Shop auf Xtreme-Funktionalität upgraden. Modelle vor Baujahr 2026 benötigen ein Hardware-Upgrade über die Arri Service Center. Weitere Upgrade-Optionen rüsten auch Alexa-35-Cine-Kameras für Multicam-Broadcast-Anwendungen auf.

Die Alexa 35 Live Xtreme ist ab sofort bestellbar.

ArriKameraRiedel Communications
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Produktionsmonitor für Arri Alexa 35 Live ©ArriArri stellt Alexa 35 Xtreme vor Arri Alexa 35 Live beim Coachella Valley Festival ©Karolina WojtasikArri stellt 65mm-Kamera Alexa 265 vor
Aja_Rec_2026_07

Anzeige

Most Popular

©ARD

WM 2026: ARD und ZDF im Remote-Modus

©Valeria Mezentseva, Suspilne Ukraine. Arte GEIE

Europiano – ein musikalisches Großereignis auf Arte

MagentaTV: Die WM schläft nie – die Regie auch nicht

©Sas Kaykha

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

©Sony

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense 4: Phishing im Mediensektor

Top 25 of the year
Lawo_Rec_2026_07

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

IBC_Rec_2026

Anzeige

Aja_Leader_2026_07

Anzeige

Tests

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1
Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Women in Motion

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved