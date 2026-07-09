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Sony IER-M500: In-Ear-Monitor für präzisen Sound

Sony erweitert sein Pro-Audio-Portfolio um einen In-Ear-Monitor für Live-Einsätze: Der IER-M500 kombiniert hohe Geräuschisolierung mit robustem Design.
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Sony erweitert sein Pro-Audio-Portfolio um einen In-Ear-Monitor für Live-Einsätze.

Sony bringt mit dem IER-M500 einen professionellen In-Ear-Monitor auf den Markt, der Musikern auf der Bühne einen stabilen, verlässlichen Sitz bieten soll – zum Einstiegspreis von 115 Euro.

Fokus auf Passform und Stabilität

Sonys Ingenieure legten besonderen Wert auf Sitz und Gewichtsverteilung. Der IER-M500 nutzt Sonys originale Passformstützen sowie geräuschisolierende Ohrpassstücke in vier Größen (XS bis L). Eine dünne Polyurethanwand an den Passstücken verbessert Geräuschisolierung und Klarheit des Klangs, flexible Ohrbügel und Clips sorgen für zusätzlichen Halt bei längeren Einsätzen.

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Der IER-M500 kombiniert hohe Geräuschisolierung mit robustem Design.

Breiter Frequenzbereich, hohe Isolierung

Die versiegelte Bauweise und eine große Akustikkammer isolieren Umgebungsgeräusche selbst in lauten Live-Situationen. Ein dynamischer Treiber liefert in Kombination mit der Akustikkammer kontrollierte Bässe, eine optimierte Innenstruktur verfeinert die Höhenwiedergabe. Mit einem Frequenzbereich von 10 bis 40 kHz ist der IER-M500 vollständig hi-res-kompatibel. Monitoring-Ingenieur Edwards, der sonst auf maßgefertigte In-Ears setzt, attestiert dem Modell eine Klangqualität, die »sehr nahe« an individuelle Anfertigungen heranreicht.

Wetterfest für den Dauereinsatz

Der IER-M500 übersteht Schweiß, Regen und Spritzwasser und bleibt damit auch bei Nässe auf der Bühne einsatzbereit. Das 1,6 Meter lange, abnehmbare Kabel ist für häufiges Ein- und Ausstecken ausgelegt. Der Kunststoff des Gehäuses besteht zu 35 Prozent aus wiederverwendetem Material.

©SonyPreis und Verfügbarkeit

Sony bringt den IER-M500 ab August 2026 in den Farbvarianten Klar, Schwarz sowie Rot/Blau (zur Links-Rechts-Kennzeichnung) für 115 Euro UVP auf den Markt.

Technische Daten
  • Frequenzgang: 10–40 kHz (hi-res-kompatibel)
  • Geräuschisolierung: hoch
  • Impedanz: 16 Ω
  • Empfindlichkeit: 103 dB
  • Passform Fittings: 5
  • Ohrpassstücke: 4 (Polyurethan, L/M/S/XS)
  • Anschluss: Sony-Original, MMCX-kompatibel, abnehmbares Kabel
  • Gewicht: 6,9 g
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