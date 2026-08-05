Ikegami zeigt Unicam-Generation

Im Mittelpunkt steht eine neue Funktion für konstante Blendenöffnung mit variablem Neutraldichtefilter, die für die Unicam-XE-Kameras UHK-X700 und UHK-X750 debütiert. »Der VND-Filter erlaubt es, den Blendenwert des Objektivs fest einzustellen und die Belichtung stattdessen über die Filterdichte zu steuern«, erklärt Gisbert Hochguertel, Product Specialist bei Ikegami Europe. Regisseure können so die Schärfentiefe für eine Einstellung fixieren und die Belichtung in Echtzeit über den kontinuierlich regelbaren Filter anpassen.

Zwei neue Sucher im Fokus

Ikegami zeigt zudem zwei neue Sucher für Unicam XE und Unicam HD. Die bereits auf der NAB Show 2026 in Las Vegas vorgestellte VFE-P07D kombiniert einen monokularen OLED-Sucher mit einem schwenkbaren 3,5-Zoll-TFT-LCD-Monitor.

Das Display lässt sich um mehr als 120 Grad neigen oder seitlich drehen; Wellenform, Vektorskop und Audiopegel-Anzeige sind direkt zugänglich. Die VFE-P07D ist für Schulter- und Studio-Kameras der Unicam-XE-Reihe ausgelegt.

Nach dem Prototyp-Auftritt auf der IBC2025 feiert die Serienversion des VFE-P711AD auf der IBC2026 ihre Premiere. Der hochauflösende 7-Zoll-OLED-Sucher basiert auf dem LCD-Modell VFL-P700AD und soll auch bei intensivem Umgebungslicht klare Sicht bieten. Die schnelle Reaktionszeit des OLED-Panels kommt vor allem beim Fokussieren und Framing bei hohen Bildraten für Zeitlupenwiedergabe zum Tragen. Der Sucher verfügt zusätzlich über vorder- und rückseitige Tally-Anzeigen sowie – wie die VFE-P07D – über Wellenform, Vektorskop und Audiopegelmessung.

Unicam XE als Ausstellungs-Zentrum

Herzstück des IBC-Auftritts sind die 3-CMOS-Studio- und Portable-Kameras der Unicam-XE-Serie. Die für HDR, HFR, IP und UHD ausgelegten Modelle UHK-X700 und UHK-X600 nutzen drei ⅔-Zoll-4K-Sensoren mit Global-Shutter-Architektur; UHK-X750 und UHK-X650 sind die baugleichen Hardbody-Studioversionen.

Die UHK-X700RF ergänzt die Reihe als kabellose Variante mit Multichannel-Antennendiversität für stabile Signalübertragung in unterschiedlichen Umgebungen. Ergänzend zeigt Ikegami das Unicam-HD-System HDK-X500, das wahlweise als 1920p-Modell oder mit Upgrade-Option auf volles 4K-UHD erhältlich ist.

Für ferngesteuerte Bildaufnahme ist die UHL-X40 konzipiert: Sie teilt sich die 4K-UHD-⅔-Zoll-3-CMOS-Global-Shutter-Architektur mit der Unicam-XE-Serie, ergänzt um motorisierte Pan/Tilt/Zoom-Funktionen .

Die UHL-43 rundet das Portfolio als kompakte 3-CMOS-Kamera mit nativer 2160p-4K-UHD-Auflösung ab – bei einem Gehäusemaß von 145 x 155 x 169 mm und 2,6 Kilogramm Gewicht. Einsatzgebiete sind Studiorobotik, ferngesteuerte PTZ-Anwendungen und POV-Aufnahmen. Die Variante UHL-43HD nutzt dieselben 3-CMOS-2160p-Sensoren, liefert aber standardmäßig 1080p/i-Output – ein optionaler Software-Key schaltet bei Bedarf den nativen 4K-Betrieb frei.