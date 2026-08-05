2026_08_Blackmagic_Leader

Anzeige

©Nonkonform
Equipment

Ikegami zeigt Unicam-Generation

Ikegami präsentiert bei der IBC neue Kameras, Sucher, Camera-Controller und Monitore zum Anfassen – im Zentrum steht dabei eine neue VND-Filterfunktion für die UHK-X700 und UHK-X750.

Gisbert Hochgürtel.

Im Mittelpunkt steht eine neue Funktion für konstante Blendenöffnung mit variablem Neutraldichtefilter, die für die Unicam-XE-Kameras UHK-X700 und UHK-X750 debütiert. »Der VND-Filter erlaubt es, den Blendenwert des Objektivs fest einzustellen und die Belichtung stattdessen über die Filterdichte zu steuern«, erklärt Gisbert Hochguertel, Product Specialist bei Ikegami Europe. Regisseure können so die Schärfentiefe für eine Einstellung fixieren und die Belichtung in Echtzeit über den kontinuierlich regelbaren Filter anpassen.

Zwei neue Sucher im Fokus

Ikegami zeigt zudem zwei neue Sucher für Unicam XE und Unicam HD. Die bereits auf der NAB Show 2026 in Las Vegas vorgestellte VFE-P07D kombiniert einen monokularen OLED-Sucher mit einem schwenkbaren 3,5-Zoll-TFT-LCD-Monitor.

VFE-P07D.

Das Display lässt sich um mehr als 120 Grad neigen oder seitlich drehen; Wellenform, Vektorskop und Audiopegel-Anzeige sind direkt zugänglich. Die VFE-P07D ist für Schulter- und Studio-Kameras der Unicam-XE-Reihe ausgelegt.

©NonkonformNach dem Prototyp-Auftritt auf der IBC2025 feiert die Serienversion des VFE-P711AD auf der IBC2026 ihre Premiere. Der hochauflösende 7-Zoll-OLED-Sucher basiert auf dem LCD-Modell VFL-P700AD und soll auch bei intensivem Umgebungslicht klare Sicht bieten. Die schnelle Reaktionszeit des OLED-Panels kommt vor allem beim Fokussieren und Framing bei hohen Bildraten für Zeitlupenwiedergabe zum Tragen. Der Sucher verfügt zusätzlich über vorder- und rückseitige Tally-Anzeigen sowie – wie die VFE-P07D – über Wellenform, Vektorskop und Audiopegelmessung.

Unicam XE als Ausstellungs-Zentrum

Herzstück des IBC-Auftritts sind die 3-CMOS-Studio- und Portable-Kameras der Unicam-XE-Serie. Die für HDR, HFR, IP und UHD ausgelegten Modelle UHK-X700 und UHK-X600 nutzen drei ⅔-Zoll-4K-Sensoren mit Global-Shutter-Architektur; UHK-X750 und UHK-X650 sind die baugleichen Hardbody-Studioversionen.

©Nonkonform

UHK-X700RF.

Die UHK-X700RF ergänzt die Reihe als kabellose Variante mit Multichannel-Antennendiversität für stabile Signalübertragung in unterschiedlichen Umgebungen. Ergänzend zeigt Ikegami das Unicam-HD-System HDK-X500, das wahlweise als 1920p-Modell oder mit Upgrade-Option auf volles 4K-UHD erhältlich ist.

Für ferngesteuerte Bildaufnahme ist die UHL-X40 konzipiert: Sie teilt sich die 4K-UHD-⅔-Zoll-3-CMOS-Global-Shutter-Architektur mit der Unicam-XE-Serie, ergänzt um motorisierte Pan/Tilt/Zoom-Funktionen .

Die UHL-43 rundet das Portfolio als kompakte 3-CMOS-Kamera mit nativer 2160p-4K-UHD-Auflösung ab – bei einem Gehäusemaß von 145 x 155 x 169 mm und 2,6 Kilogramm Gewicht. Einsatzgebiete sind Studiorobotik, ferngesteuerte PTZ-Anwendungen und POV-Aufnahmen. Die Variante UHL-43HD nutzt dieselben 3-CMOS-2160p-Sensoren, liefert aber standardmäßig 1080p/i-Output – ein optionaler Software-Key schaltet bei Bedarf den nativen 4K-Betrieb frei.

IBCIBC 2026IkegamiKamera
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

OLED-Sucher mit LED-Monitor für Ikegami Unicam XE ©NonkonformVerfunkt und verkabelt: Neue Kameras von Ikegami Ikegami zeigt Ikegami IPX-100 bei der IBC ©IkegamiIkegami Kompaktkamera UHL-X40
2026_08_Qvest_rec

Anzeige

Most Popular

©Christoph Harrer

Praxistest: DaVinci Resolve 21

©Broadcast Solutions / BFE

Broadcast Solutions übernimmt BFE

©HSHL

Neue Maßstäbe in der Virtual Production

©NEP

NEP verlängert Wimbledon-Deal

©Arri

Arri trennt sich von Rental Business

©Sas Kaykha

Erster Blick auf die Sony FX5

Top 25 of the year
2026_08_Aja_Rec

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

2026_08_Lawo_rec

Anzeige

2026_08_Aja_Leader

Anzeige

Tests

Praxistest: Audiofunke DJI Mic Mini 2S

Praxistest: DaVinci Resolve 21
Erster Blick auf die Sony FX5
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

Ufa Filmnächte

Vom 26. bis zum 28. August 2026 präsentiert Bertelsmann in Kooperation mit der Ufa die inzwischen 15. Ufa Filmnächte – an drei Abenden unter freiem Himmel, vor der spektakulären Kulisse
Berlin
26.-28. August

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

Jobs

AV- und IT-Systemtechniker / Service-Ingenieur (m/w/d)

IBC_Rec_2026

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved