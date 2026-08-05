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Equipment

Klotz AIS erweitert Portfolio um Last-Fan-Out-Boxen

Klotz AIS präsentiert eine Lösung zur sicheren Unterverteilung von Lasten in der Veranstaltungsbranche sowie der Broadcast- und Fernsehproduktion.

Die robusten Fan-Out-Boxen von Klotz AIS eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz und sind in Varianten mit sechs oder acht diskreten 16-A-Stromkreisen erhältlich.

Ausgestattet mit Harting Han 16ES Steckverbindern im Metall-Kupplungsgehäuse ermöglichen die Fan-Out-Boxen eine zuverlässige Einspeisung oder Verteilung der einzelnen Stromkreise über ein Energy-Multicore-Kabel, beispielsweise das Klotz EMC8HMFT. Neben der bereits im Frühjahr vorgestellten Ausführung mit Schuko-Fanout sind die Energy-Fan-Out-Adapter-Boxen von Klotz AIS ab sofort auch mit Neutrik Powercon True1 Steckverbindern verfügbar und bieten damit noch mehr Flexibilität für moderne Energieverteilungssysteme.

Auf der Multipin-Seite verwendet der Hersteller außerdem ein ultraleichtes, schlag- und kratzfestes Gehäuse aus umweltfreundlichem PE-Regenerat. Das widerstandsfähige Material überzeugt durch seine hohe Temperaturbeständigkeit, Witterungsresistenz und chemische Widerstandsfähigkeit und erfüllt damit die Anforderungen eines professionellen Dauereinsatzes. Für eine sichere Installation am Rig verfügt das Gehäuse über ein M10-Gewinde sowie eine integrierte Öse zur Befestigung eines Sicherungsseils.

Als Stromkabel kommt die wasserdichte Titanex-H07RN-F Gummi-Schlauchleitung mit einem Aderquerschnitt von 3 × 2,5 mm² zum Einsatz. Sie gewährleistet auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen im Eventbereich jederzeit eine sichere und zuverlässige Stromversorgung.

Mit der Erweiterung des Sortimentes der Last-Fan-Out-Boxen unterstreicht Klotz AIS einmal mehr seinen Anspruch, professionelle Energieverteilungslösungen auf höchstem Qualitätsniveau anzubieten. Entwicklung und Fertigung erfolgen vollständig in Deutschland und garantieren maximale Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und kompromisslose Qualität für den professionellen Einsatz.

KabelKlotz AIS
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