NAB2017: Filmlight unterstützt Nachwuchs mit Software 

Filmlight bietet mit Baselight Student eine kostenfreie Software für Berufsanfänger. Die Komplettversion ist nur im Output-Format beschränkt.

Filmlight kündigt Baselight Student an, eine Software-only Mac-Applikation, die Jungprofis den Berufsstart als Coloristen erleichtern soll. Baselight Student ist als Lern-Software zum einen für die gedacht, die professionelle Coloristen werden wollen oder aber für erfahrene Profis, die Erfahrungen mit anderen Systemen haben und sich nun an Baselight herantasten wollen. Die Software ist kostenlos erhältlich, wenn sich die Nutzer registrieren und an einem Baselight Learning Programme teilnehmen, um eine Lizenz zu erhalten.

»Wir haben immer mehr Anfragen von freiberuflichen Coloristen und Künstlern für dieses Produkt erhalten«, erklärt FilmLight Gründer und CEO, Steve Chapman. »Was wir aber nicht machen wollen, ist einfach kostenlos Software verteilen. Wir wollen mit den Ausbildungsstätten und den Kreativen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Ressourcen und die richtige Unterstützung haben, um ihre Ziele zu erreichen.«

Baselight Student ist eine vollständige Version von FilmLights Baselight Farbgrading Software inklusive Support für eine optionale Steuerungsoberfläche wie FilmLights Slate und sogar SDI-Monitoring für ein vollständiges Grading-Suite-Erlebnis. Die Limitierung liegt im Output: Es können nur h.264 Movies oder JPEGs erzeugt werden, aber es gibt keine Wasserzeichen. So können Baselight Student Nutzer die Software ideal für ihre akademischen Projekte nutzen.

Bei Interesse kann man sich hier registrieren.