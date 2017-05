NAB2017: NEP mit Juniper Netzwerklösung

Juniper unterstützt NEP The Netherlands dabei, Cloud-basierte TV-Produktionsservices und die weltweit wohl erste IP-Multi-Kamera-Produktionsplattform für TV umzusetzen.

NEP entschied sich für die QFX Series Switching-Technologie, um damit seine Fernseh-Services umzusetzen. Dazu gehören 4K Video on Demand, interaktive Split-Screens und 360 Grad Virtual Reality Technologien. NEP bietet die Technologie, das Team und die Expertise, mit denen Kunden in der Lage sind, hochkarätige Fernseh-Events wie die Oscars oder die Olympischen Spiele zu produzieren.

NEP verwandelt seine Produktionssysteme von einer traditionellen Rundfunk-Umgebung auf SDI-Basis hin zu zukunftssicheren, Cloud-basierten, offenen IP-Plattformen. Diese erlauben NEP und seinen Kunden eine schnellere Auslieferung von Services, niedrigere Gesamtbetriebskosten sowie eine höhere Flexibilität. Die Cloud-basierte Produktion ermöglicht einen flexiblen Einsatz wichtiger Regieelemente wie dem Regie-Kontrollraum, Audio, Video und EVS-Betreiber auf dem Studiogelände.

»Wir benötigten eine kosteneffektive Technologie, die die extremen Anforderungen des Broadcast-Umfelds erfüllt: Hier werden enorme Datenmengen mit null Toleranz für Pannen oder Verzögerungen verarbeitet«, erklärt Gerbrand de Ridder, Head of Research & Development and Lead System Architect, NEP The Netherlands »Juniper hat unsere Motivation frühzeitig verstanden und hat mit uns zusammengearbeitet, um unsere Ziele zu erreichen. Damit können wir unseren Kunden eine ausgezeichnete Erfahrung bieten.«

Die Pre- und Post-Production-Funktionen von NEP laufen in einer Cloud-Umgebung basierend auf den Juniper QFX Switches. Diese Hochleistungs-Switch-Plattformen mit hoher Dichte und offenen Architekturen sind die Bausteine für automatisierte, programmierbare Fabric-basierte Architekturen. Eine solche Produktionsumgebung unterstützt Anwendungen, die hunderte von Gigabit an unkomprimierten Videos verarbeiten, so der Hersteller.

Mit der IP-basierten Cloud-Produktionsplattform hat NEP seine Ressourcen zentralisiert. Sie lassen sich dadurch effizienter, nachhaltiger und über eine Reihe von Standorten und Produktionen hinweg teilen. Diese Zentralisierung reduziert Drehort- und Studiokosten für Sport- und Multi-Kamera-Live-Veranstaltungen und sorgt für einen geringeren physischen Footprint bei Außenaufnahmen.

NEP plant, sein Potenzial weiter auszubauen: So sollen zwei weitere Studios, vier zusätzliche Cloud-Produktionshallen, 30 Ausspielkanäle sowie Live 4K OTT (Over The Top)-Auslieferung von Sportveranstaltungen hinzukommen. NEP legt großen Wert darauf, dass alle Applikationen dank Juniper über offene Standardtechnologien laufen können.

Damit lassen sich Upgrades von HD auf 4K auf 8K und mehr hinaus schnell vornehmen – und zwar indem einfach höhere Kapazitäten oder ein neuer Komprimierungsalgorithmus hinzugefügt wird, ohne das gesamte Netzwerk verändern zu müssen. Das gesamte Switch-Netzwerk basiert auf Junos OS, dem Juniper Betriebssystem. Es ermöglicht ein zentralisiertes Management. Damit lässt sich der gesamte Netzwerk-Betrieb von NEP optimieren und vereinfachen.