Clear-Com setzt auf 5G – und mehr

Clear-Com stellt bei der ISE seine neuesten Kommunikationslösungen für Broadcast, Live-Produktion und AV-Profis vor, und CTO Mario Lopez äußert sich zu 5G-Lösungen.

Wie Clear-Com CTO Mario Lopez auf der ISE 2026 erklärte, bietet die 5G-Technologie erhebliche Vorteile für professionelle Kommunikationssysteme in der Nachrichtenproduktion, Sportübertragung und bei Live-Events.

Besonders bei größeren Produktionen mit 50 bis 150 tragbaren Geräten zeigt sich aus seiner Sicht das Potenzial der Technologie. Clear-Com verfolgt dabei zwei Ansätze: Private 5G-Netze nutzen lizenzfreie Spektren, die in vielen Ländern von Regulierungsbehörden bereitgestellt werden. Diese Lösung eignet sich besonders für Stadien und Arenen, wo die Kontrolle über Funksignale in dicht besiedelten Umgebungen entscheidend ist.

Alternativ können kommerzielle 5G-Netze genutzt werden, die von Telekommunikationsanbietern bereits in zahlreichen Städten ausgebaut wurden. Dies ermöglicht mobilen Nachrichtenteams mit Kamera und Reporter, flexibel mit einem 5G-fähigen Beltpack Stimmen einzufangen. »Wir bei Clear-Com glauben daran, dass 5G die drahtlose Kommunikation revolutionieren kann«, so Lopez.

Produkte

Auf der ISE zeigte Clear-Com das 4-Channel HelixNet Beltpack, das die erfolgreiche HelixNet-Familie erweitert. Im Vergleich zum 2-Kanal-Modell ermöglicht die neue Version die gleichzeitige Kommunikation über vier verschiedene Kanäle – ideal für die Koordination mehrerer Teams. Das Beltpack bietet eine verbesserte Benutzeroberfläche, ist mit der Arcadia Central Station kompatibel und bleibt abwärtskompatibel zu älteren HelixNet-Systemen.

Ebenfalls zu sehen ist das FreeSpeak Icon Beltpack, Clear-Coms Premium-Funklösung im 1,9-GHz-Band (DECT). Die Lösung verfügt über neun programmierbare Tasten, vier Kanal-Lautstärkeregler und Bluetooth 5.3-Konnektivität – konzipiert für anspruchsvolle Broadcast-Umgebungen wie Übertragungswagen, Multi-Studio-Anlagen und Großveranstaltungen.

Die Arcadia Central Station, Clear-Coms IP-basierte Intercom-Plattform für hybride kabelgebundene und kabellose Installationen, unterstützt mit der neuesten Firmware bis zu 32 V-Series IrisX-Panels und bietet dynamische Ressourcenzuweisung für mehr Skalierbarkeit.

Ergänzt wird das Portfolio durch virtuelle Intercom-Lösungen wie Gen-IC, die Agent-IC Mobile App und den Station-IC Virtual Desktop Client.