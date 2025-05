ZDF: Deepfake Diaries

Mithilfe von KI-Technologie verwandelt die Dokureihe Schauspieler in Oskar Schindler, Rudi Dutschke, Otto von Bismarck, Rosa Luxemburg und Georg Elser– und lässt diese selbst erzählen.

Was wäre, wenn wir bedeutende Menschen der Geschichte ins Heute holen könnten? Mithilfe von KI-Technologie verwandelt die Dokureihe Schauspieler in Oskar Schindler, Rudi Dutschke, Otto von Bismarck, Rosa Luxemburg und Georg Elser – und lässt diese selbst erzählen. Basierend auf Ego-Dokumenten und historischen Quellen berichten die Protagonisten aus ihrem Leben. Die »Deepfake Diaries« sind ab sofort im Web und in der App des ZDF verfügbar.

Historische Fotos und Archivmaterial wurden ausgewertet, um die Gesichter der Schauspieler mittels KI- und Deepfake-Technologie – Swap, Face Tracking und Retusche – möglichst exakt an die der historischen Vorbilder anzupassen. Sofern Audioaufzeichnungen existieren, wurde die Klangfarbe der Stimme mittels KI analysiert und in Form detaillierter Stimmprofile nachgebildet. Im Stil gesetzter Interviews erzählen die berühmten Protagonisten ihre Geschichte. Ihre Zitate basieren auf zeitgenössischen Quellen und Ego-Darstellungen, wie Tagebüchern, Briefen oder Schriften.

Wissenschaftliche Begleitung

Dokumentarische Parts ordnen das Erzählte zudem in den historischen Kontext ein und brechen die rein persönliche Ebene. Alle Folgen wurden von wissenschaftlichen Fachberatern begleitet, darunter ist auch der Historiker Prof. Dr. Wolfgang Benz. Er sagt: »Um junge Menschen für historische Themen zu interessieren braucht es neue Formen der Vermittlung. Mit digitalen Formaten sind sie am besten erreichbar, deshalb freue ich mich, dass mit den »Deepfake Diaries» Akteure wie Oskar Schindler oder Georg Elser wieder ‚lebendig‘ werden und die Möglichkeit haben, sich unmittelbar mitzuteilen.«

Über die Protagonisten

Oskar Schindler rettete 1200 Juden das Leben. Der Geschäftsmann, der auch NSDAP-Mitglied war, erzählt im Film von Judith Voelker »Oskar Schindler: Der heimliche Held«, wie es dazu kam.

Ende der 1960er-Jahre wird Rudi Dutschke zum Sprachrohr der revoltierenden Studenten der Bundesrepublik. Doch ein Attentat ändert alles. Mit ihm befasst sich die Folge »Rudi Dutschke: Das Gesicht der 68er« von Judith Voelker.

In »Otto von Bismarck – Der Eiserne Kanzler« von Christian Bock kommt der erste Kanzler des Deutschen Kaiserreichs zu Wort. Ein konservativer Stratege und zugleich Begründer des modernen deutschen Nationalstaates.

Im Januar 1919 durchkämmen Freikorps und Soldaten Berlin. Sie wollen Rosa Luxemburgs Kopf. Warum wurde die Sozialistin zur Zielscheibe? Ihr widmet sich der Film von Nina Koshofer: »Rosa Luxemburg: Ein Leben für die Revolution«.

Am 8. November 1939 tritt Adolf Hitler im Münchener Bürgerbräukeller ans Podium. Was keiner ahnt: Georg Elser hat im Saal eine Bombe versteckt. In »Georg Elser: Einer gegen Hitler« von Franziska Wiest erfährt man, was ihn angetrieben hat.