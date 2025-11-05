Fifa und DAZN kündigen globale Fußball-Plattform Fifa+

Fifa und der Streaming-Dienst DAZN haben die Einführung einer erweiterten globalen Fußball-Plattform angekündigt. Fifa+ soll 2026 als »Global Home of Football« starten und Fans weltweit kostenlos zur Verfügung stehen.

Am 29. Oktober 2025 kündigten beide Organisationen die spielverändernde Neuausrichtung von Fifa+ an, die 2026 an den Start gehen soll.

DAZN und die Fifa arbeiten gemeinsam daran, Fifa+ als Plattform neu aufzustellen. Sie soll ein personalisiertes Erlebnis für Fußballfans weltweit bieten, das auf die individuellen Vorlieben der Nutzer zugeschnitten ist.

Umfassendes Angebot für alle Fußball-Fans

Die neue »Global Home of Football«-Plattform basiert auf DAZN und wird Live-Spiele sowie On-Demand-Inhalte von mehr als 100 Männer- und Frauen-Fußballwettbewerben weltweit anbieten. Darüber hinaus erhalten Fans exklusiven Zugang zu Behind-the-Scenes-Material.

Ein besonderes Highlight soll der mehrsprachige Multichannel-News-Service werden, der stündlich aktualisiert wird. Das Programm umfasst wöchentliche Analyse-Shows und On-Demand-Inhalte wie Dokumentationen, Interviews und Serien.

Kostenlos mit Premium-Option

Fans können die neue Fifa+-Plattform kostenlos nutzen. Das Freemium-Modell ermöglicht es Nutzern weltweit, ohne Gebühren auf die Plattform zuzugreifen. Zusätzlich wird eine Premium-Version verfügbar sein, die gegen Bezahlung weitere exklusive Inhalte bietet – darunter die neuesten Tore, detaillierte Statistiken und umfassende Spielhighlights.

Fifa+ soll im kommenden Jahr an den Start gehen.