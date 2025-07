DAZN arbeitet mit TVU Networks bei der Fifa Klub-WM

DAZN und TVU Networks zentralisierten die Produktion in der Cloud und verbanden Teams in neun Ländern miteinander.

In diesem Sommer fand die Klub-Weltmeisterschaft 2025 statt, die erste Ausgabe des Turniers, an der 32 der weltbesten Klubmannschaften teilnahmen. Der Wettbewerb fand in Stadien in den Vereinigten Staaten statt.

DAZN übertrug alle Spiele des Turniers mit einem ambitionierten, vollständig cloudbasierten Kontributions- und Distributions-Workflow , der in Zusammenarbeit mit TVU Networks entwickelt wurde, an ein weltweites Publikum. Durch den Einsatz der Cloud-Technologie von TVU Networks konnte DAZN Produktionsteams in neun Ländern in Europa, Asien und Amerika miteinander verbinden und so eine nahtlose Koordinatio, Kommunikation und zentrale Steuerung der Live-Feeds ohne große Teams vor Ort ermöglichen.

Ein wichtiger Bestandteil des Workflows war die Möglichkeit, alle 32 TVU RPS One-Sender über TVU MediaHub sofort für jeden globalen Zielort verfügbar zu machen, sodass jeder Moment, vom entscheidenden Elfmeter in Los Angeles bis zur dramatischen Parade in Miami, in Echtzeit an regionale Sender auf der ganzen Welt übertragen werden konnte.

Durch die vollständige Zentralisierung des Betriebs in der Cloud vereinfachte DAZN ein ansonsten komplexes Netz internationaler Produktionsabläufe.

Dieser Ansatz reduzierte logistische Herausforderungen, minimierte den Bedarf an physischen Ressourcen und erhöhte die Produktionsgeschwindigkeit erheblich – und ermöglichte so eine Echtzeitberichterstattung mit höherer Effizienz und geringeren Auswirkungen auf die Umwelt.

Durch diese Zusammenarbeit haben DAZN und TVU bewiesen, wie moderne Cloud-basierte Produktion von Live-Sport für ein globales Publikum funktionieren kann.