Schiffstaufe mit TVN

TVN realisierte die aufwändige Medienproduktion der Schiffstaufe von »Mein Schiff Relax« in Málaga.

Man kann den riesigen Kreuzfahrtschiffen, die seit einigen Jahren die Weltmeere erobern, zwiespältig begegnen. Technische Meisterleistungen sind sie aber allemal. Die Bauzeit dieser Riesen dauert meist mehrere Jahre, die komplexe Technik erfordert gründliche Planung und Umsetzung.

So war das auch beim neuen »Mein Schiff Relax«, das 2018 in Auftrag gegeben wurde. In der rumänischen VARD-Werft in Tulcea entstand zunächst der Schiffsrumpf. Dieser wurde dann zur italienischen Fincantieri-Werft in Monfalcone überführt, wo das Schiff komplettiert wurde.

Die Taufe des Schiffes fand im April 2025 im spanischen Málaga statt. 12.000 Gäste und auch »Mein Schiff 5« und »Mein Schiff 7« waren vor Ort. Der britische Sänger Robbie Williams gab als Höhepunkt der Schiffstaufe ein Open-Air-Konzert für die Gäste.

Das Mega-Event erforderte natürlich auch umfangreichste Medienproduktionstechnik. TVN war im Auftrag von TUI Cruises mit dem Ü8UHD vor Ort und realisierte die Übertragung und Aufzeichnung der Veranstaltung.

Der TVN-Ü8UHD ist für anspruchsvolle Großübertragungen konzipiert, die mehrere Regien für die Produktion unabhängiger, paralleler Signale zur weltweiten Kontribution benötigen.

Das Fahrzeug ist UHD/HDR-fähig und mit modernster Übertragungs- und Sendetechnik und entsprechenden Back-up-Systemen ausgerüstet. 32 Sony UHD-Live-Kameras und vier Sony MLS-X1-Live-Videomischer sind zentrale Elemente. Der MLS-X1 ist Teil des Sony Networked Live Eco-Systems von Sony.

Mit dem Sony MLS-X1 lassen sich gleich mehrere kleinere Verarbeitungseinheiten schnell konfigurieren, um allen Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Ein voluminöses, monolithisches Mischergehäuse gehört damit der Vergangenheit an.

Bis zu drei Bildregien arbeiten im TVN-Ü8UHD völlig unabhängig voneinander und lassen sich somit zeitgleich nutzen oder auch zusammenschalten.

Die Schiffstaufe wurde als Livestream realisiert und fand wegen der Lichteffekte und Pyro Show am späten Abend statt.

Spektakuläre Luftaufnahmen entstanden bei der Produktion, nicht zuletzt deshalb, weil die »Mein Schiff 5« und die »Mein Schiff 7« ebenfalls vor Ort waren und das neue Schiff als Taufpatinnen begleiteten.

»Die Kreuzfahrtmarke Mein Schiff steht für einen zeitgemäßen Urlaub auf dem Meer und richtet sich an den deutschsprachigen Markt«, schreibt das Unternehmen auf seiner Website.