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©brutal güet AG
Productions

Schweiz: Eishockey-WM live

Brutal Güet realisierte während der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 die nationale Beistellung ausgewählter Spiele für ProSieben und ProSieben MAXX direkt aus der Swiss Life Arena in Zürich.
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17 Produktionstage, 20 Live-Spiele, ein Ü-Wagen.

Mit dem Ü-Wagen »Horu1« war Brutal Güet während des gesamten Turniers in Zürich präsent und lieferte die vollständige Broadcast-Infrastruktur für die WM-Sendungen. Dazu zählten neben der technischen Grundausstattung auch Kommentatorenplätze, Flash-Kamera-Positionen und eine Players Cam mit großer Optik.

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Kameras mit großer Optik im Stadion.

Konzeption, Gestaltung und Bau des Studios übernahm das Unternehmen ebenfalls – mit einem modernen Lichtkonzept auf Basis weicher, indirekter Beleuchtung, das den Sendungen ein hochwertiges Erscheinungsbild verlieh. Inhalt und Redaktion lagen beim Team von ProSiebenSat.1-Redaktionsleiter Alexander Wölffing.

Vor der Kamera führte Moderator Matthias Killing durch die Übertragungen, flankiert von den Eishockeylegenden Uwe Krupp und Stefan Ustorf als Experten.

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Kultreporter Christoph »Icke« Dommisch lieferte Stimmungsbilder und Interviews direkt aus der Arena.

©brutal güet AGTechnisch umfasste die Produktion die Übernahme des Worldfeeds sowie zusätzlicher Feeds aus Zürich und Fribourg, ergänzt durch die Anbindung an internationale Sende- und Werbesysteme. Das Viertelfinale USA gegen Kanada wurde remote aus Fribourg produziert.

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Christoph »Icke« Dommisch lieferte Stimmungsbilder.

Gemeinsam mit Redaktion, Technik und sämtlichen Produktionspartnern entstand eine reibungslose Live-Produktion auf internationalem Niveau.

»Die Produktion ist über die gesamte Weltmeisterschaft hinweg sehr gut und wie geplant verlaufen. Besonders gefreut haben uns die positiven Rückmeldungen unseres Kunden sowie auch die zahlreichen positiven Reaktionen von Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Sendungen«, sagt Jonas Zurbriggen von der Brutal Güet.

brutal güetEishockey-WMProSiebenSat.1
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