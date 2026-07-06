Blackmagic_Leader_2026_07

Anzeige

©Caitlin Hardus
Productions

RED-Kameras filmen David Guettas Mega-Show im Stade de France

Epic Cinema und Regisseur Stijn Verlinde setzten beim Finale der Tour von David Guetta im Stade de France auf Red-Technik – inklusive des neuen Cine-Broadcast-Systems, das Live-Bildregie und Raw-Aufzeichnung in einem Workflow vereint.
©Caitlin Hardus

Drei ausverkaufte Nächte, 240.000 Fans, 22 Kameras.

Für »The Ultimate Monolith Show«, das Tour-Finale von Superstar-DJ David Guetta, hat Red Digital Cinema die Produktionsfirma Epic Cinema und Regisseur Stijn Verlinde unterstützt. Vom 11. bis 13. Juni 2026 spielte Guetta drei ausverkaufte Shows im Stade de France in Saint-Denis vor insgesamt mehr als 240.000 Zuschauern. Im Zentrum der Inszenierung stand eine monolithartige Bühnenarchitektur, kombiniert mit aufwendiger Live-Performance-Technik.

Für die Aufzeichnung kam eine Flotte von Red-Kameras zum Einsatz, darunter das neue Cine-Broadcast-System des Herstellers, das kinematografische Bildqualität mit den Anforderungen einer Live-Übertragung verbindet.

22 Kameras für Stadion, Bühne und Aftermovie
©stijnepiccinema, epiccinema

Überwiegend waren Komodo-X- …

Epic Cinema stellte für die Produktion ein 22-Kamera-Setup zusammen, das überwiegend aus Komodo-X- und V-Raptor-Modellen bestand. Für die Live-Workflows über Cine-Broadcast kamen V-Raptor-XL-Systeme zum Einsatz. Das Setup im Überblick:

  • Handheld- und Gimbal-Kameras für dynamische Aufnahmen aus dem Publikum und von der Bühne
  • Fest installierte Kameras im gesamten Stadion für Totalen und Beauty Shots
  • Spezialrigs wie Spidercam und teleskopierbarer Kran
  • Cine-Broadcast-Konfigurationen mit Fujinon-Duvo-Boxobjektiven (25–1000 mm, PL-Mount) für Live-Aufnahmen über große Distanzen
©stijnepiccinema, epiccinema

… und V-Raptor-Modelle im Einsatz.

Zusätzlich platzierte das Team mehrere unbemannte, ferngesteuerte Red-Kameras direkt am DJ-Pult und an der Bühnenarchitektur. So ließen sich immersive Performance-Perspektiven einfangen, ohne das visuelle Bühnenkonzept zu stören.

Die Bildsignale liefen live in die Produktionsregie, wo sie in Echtzeit bearbeitet wurden.

Das Footage dient nicht nur der Live-Projektion: Epic Cinema produzierte damit auch das offizielle Aftermovie sowie Material für eine geplante Dokumentation über die Show.

Cine-Broadcast als Brücke zwischen Kino und Live-Produktion

Red positioniert sein Cine-Broadcast-System als Bindeglied zwischen High-End-Digitalkino und klassischen Broadcast-Workflows:

©Caitlin Hardus

Vor Ort wurden Highlight-Clips geschnitten.

Die Kameras liefern broadcast-taugliche Signale für Live-Mixing und Projektion und zeichnen parallel hochauflösendes Raw-Material für die Postproduktion auf. Der Workflow erlaubte zudem das Schneiden von Highlight-Clips direkt vor Ort – bei laufender Show.

©Caitlin Hardus

Cine-Broadcast mit Red-Kameras.

Regisseur Stijn Verlinde bezeichnete das Projekt als Karrierehöhepunkt für sein Team. Guettas Show habe eine Lösung verlangt, die Cine Look mit hohem Dynamikumfang verbindet – notwendig, um Aufnahmen mitten im Publikum ebenso sauber zu belichten wie die LED-Bühne, ohne über- oder unterzubelichten. Red habe die nötige Flexibilität geboten, um Live-Broadcast und cineastische Aufzeichnung ohne Kompromisse zu vereinen.

Andy Newham, Head of Sales EMEA bei Red Digital Cinema, sieht in der Produktion einen Beleg für das Potenzial des Cine-Broadcast-Ansatzes: Die Kombination aus Cine-Bildqualität, Global Shutter und latenzarmer Signalausgabe sei genau auf die technischen Anforderungen einer Produktion dieser Größenordnung zugeschnitten.

David GuettaRedRed Digital Cinema

Bildrechte: Epic Cinem, Stijn Verlinde, Caitlin Hardus

0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Broadcasten mit Red, Kameras mit Z-Mount ©K-ArrayDavid Guetta nutzt Audiolösungen von K-array ©Red Digital CinemaRed stellt Z-Cinema-Kameras vor Amazon Studios stellt Virtual Production Mega Stage vor
Aja_Rec_2026_07

Anzeige

Most Popular

©ARD

WM 2026: ARD und ZDF im Remote-Modus

©Valeria Mezentseva, Suspilne Ukraine. Arte GEIE

Europiano – ein musikalisches Großereignis auf Arte

MagentaTV: Die WM schläft nie – die Regie auch nicht

©Sas Kaykha

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

©Sony

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense 4: Phishing im Mediensektor

Top 25 of the year
Lawo_Rec_2026_07

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

IBC_Rec_2026

Anzeige

Aja_Leader_2026_07

Anzeige

Tests

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1
Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Women in Motion

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved