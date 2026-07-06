RED-Kameras filmen David Guettas Mega-Show im Stade de France

Für »The Ultimate Monolith Show«, das Tour-Finale von Superstar-DJ David Guetta, hat Red Digital Cinema die Produktionsfirma Epic Cinema und Regisseur Stijn Verlinde unterstützt. Vom 11. bis 13. Juni 2026 spielte Guetta drei ausverkaufte Shows im Stade de France in Saint-Denis vor insgesamt mehr als 240.000 Zuschauern. Im Zentrum der Inszenierung stand eine monolithartige Bühnenarchitektur, kombiniert mit aufwendiger Live-Performance-Technik.

Für die Aufzeichnung kam eine Flotte von Red-Kameras zum Einsatz, darunter das neue Cine-Broadcast-System des Herstellers, das kinematografische Bildqualität mit den Anforderungen einer Live-Übertragung verbindet.

22 Kameras für Stadion, Bühne und Aftermovie

Epic Cinema stellte für die Produktion ein 22-Kamera-Setup zusammen, das überwiegend aus Komodo-X- und V-Raptor-Modellen bestand. Für die Live-Workflows über Cine-Broadcast kamen V-Raptor-XL-Systeme zum Einsatz. Das Setup im Überblick:

Handheld- und Gimbal-Kameras für dynamische Aufnahmen aus dem Publikum und von der Bühne

Fest installierte Kameras im gesamten Stadion für Totalen und Beauty Shots

Spezialrigs wie Spidercam und teleskopierbarer Kran

Cine-Broadcast-Konfigurationen mit Fujinon-Duvo-Boxobjektiven (25–1000 mm, PL-Mount) für Live-Aufnahmen über große Distanzen

Zusätzlich platzierte das Team mehrere unbemannte, ferngesteuerte Red-Kameras direkt am DJ-Pult und an der Bühnenarchitektur. So ließen sich immersive Performance-Perspektiven einfangen, ohne das visuelle Bühnenkonzept zu stören.

Die Bildsignale liefen live in die Produktionsregie, wo sie in Echtzeit bearbeitet wurden.

Das Footage dient nicht nur der Live-Projektion: Epic Cinema produzierte damit auch das offizielle Aftermovie sowie Material für eine geplante Dokumentation über die Show.

Cine-Broadcast als Brücke zwischen Kino und Live-Produktion

Red positioniert sein Cine-Broadcast-System als Bindeglied zwischen High-End-Digitalkino und klassischen Broadcast-Workflows:

Die Kameras liefern broadcast-taugliche Signale für Live-Mixing und Projektion und zeichnen parallel hochauflösendes Raw-Material für die Postproduktion auf. Der Workflow erlaubte zudem das Schneiden von Highlight-Clips direkt vor Ort – bei laufender Show.

Regisseur Stijn Verlinde bezeichnete das Projekt als Karrierehöhepunkt für sein Team. Guettas Show habe eine Lösung verlangt, die Cine Look mit hohem Dynamikumfang verbindet – notwendig, um Aufnahmen mitten im Publikum ebenso sauber zu belichten wie die LED-Bühne, ohne über- oder unterzubelichten. Red habe die nötige Flexibilität geboten, um Live-Broadcast und cineastische Aufzeichnung ohne Kompromisse zu vereinen.

Andy Newham, Head of Sales EMEA bei Red Digital Cinema, sieht in der Produktion einen Beleg für das Potenzial des Cine-Broadcast-Ansatzes: Die Kombination aus Cine-Bildqualität, Global Shutter und latenzarmer Signalausgabe sei genau auf die technischen Anforderungen einer Produktion dieser Größenordnung zugeschnitten.