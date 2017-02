BBC-Tochter Studioworks investiert in 4K-IP-Lösung von Sony

BBC Studioworks gab bekannt, die Studios im umfassend modernisierten Television Centre am Standort White City in London, mit 4K-IP-Lösungen von Sony auszurüsten.

BBC Studioworks ist eine kommerzielle Tochtergesellschaft der BBC, die für den Studiobetrieb zuständig ist.

Sie stellt für die BBC und andere Produktionsfirmen Studios und Postproduktionseinrichtungen bereit — letztlich so ähnlich, wie das in Deutschland die Bavaria Studios oder Studio Hamburg innerhalb der deutschen Produktionslandschaft tun.

Seit 2013 führt BBC Studioworks umfassende Um- und Neubauarbeiten an einem seiner Standorte, dem Television Centre in der Londoner White City durch. Ab September 2017 will BBC Studioworks dort die Studios 1, 2 und 3 neu eröffnen, sowie Postproduktionseinrichtungen in Betrieb nehmen. Dabei soll dann IP-Live-Produktionstechnik von Sony eine tragende Rolle spielen, weil diese mit einfacher Integration und offenen Standards überzeugen konnte. Weitere Technikpartner sind Riedel, Studer und Imagine. Sony liefert das Equipment ab Mai 2017 aus. Die Eröffnung der Studios für September 2017 geplant.

Das 1.000 qm große TC1 ist eines der drei neuen Studios. Hier werden Sendeanstalten und unabhängige Produktionsunternehmen verschiedene Inhalte produzieren, von Sitcoms bis zu Unterhaltungssendungen und groß angelegten Live-Produktionen. Als Produktionsstandards sind 1080p50 und UHD-1 vorgesehen.

Sony-Equipment im Einsatz

Als Teil der fernsehtechnischen Infrastruktur sind dort 22 Sony-Studiokameras, darunter acht HDC-4300, drei XVS-Mischer und mehr als 200 Monitore von Sony, darunter auch Oled-Bildschirme eingeplant. BBC Studioworks verfolgte bei der Auswahl des Equipments das Ziel, sich für 4K zu wappnen und das Television Centre zum aktuellsten und flexibelsten Studio in Großbritannien zu machen.

Für Sony sprach dabei nach Angaben des Herstellers nicht nur das All-in-One-Lösungspaket, das dieser Anbieter offerieren konnte, sondern es spielten auch die offenen Standards auf denen die Sony-Lösungen basieren, eine wichtige Rolle.

Die geplante IP-Lösung unter Einsatz von Sony-Komponenten schafft dabei die Grundvoraussetzung für 4K-Technologie und fügt sich nahtlos in die Infrastruktur der Television Centre Studios ein. So wird auch der Weg für HDR frei, ohne die bestehenden Workflows zu stören. Mit dem IP-Live-Produktionssystem von Sony ist BBC Studioworks in der Lage, hochwertige 4K- und HD-Inhalte, Signale zur Audiosynchronisierung und Steuerungsdaten in Echtzeit über Standard-IP- und Netzwerkinfrastrukturen zu senden.

BBC Studioworks: Mission Zukunft

»Wenn es um den Umgang mit Kunden und technischen Anbietern geht, setzen wir immer auf Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass wir im Television Centre stets das neueste und gefragteste Equipment verwenden«, erklärt Meryl McLaren, Commercial Manager, BBC Studioworks. »Unsere Mission besteht darin, Studios mit robuster und flexibler Technologie zu einem wettbewerbsfähigen Preis bereitzustellen. Wir sind zuversichtlich, dass die gewählte Technologie in Kombination mit der Lage, den Fachkräften und dem allgemeinen Kundenerlebnis das Television Centre zur besten Produktionsstätte für Fernsehen in Großbritannien machen wird.«

»Wir setzen alles daran, bei den Lösungen, die wir unseren Kunden und Partnern bereitstellen, offene Standards zu liefern«, so Nick Smith, Business Development Manager, Sony Professional Europe. »4K via IP ist die Zukunft unserer Branche und wir sind begeistert, dass BBC Studioworks in Technologie investiert hat, die die Workflows für die Zukunft absichern und 4K für noch mehr Anwender zur Realität machen.«

Sony-Equipment-Liste