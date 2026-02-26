Logic Media Solutions lädt am 12. März 2026 zu Hallo Hybrid 2026 in den NATO-Saal des WDR Funkhauses in Köln ein. Im Fokus: Medienarchitekturen auf AWS.

Das Branchenevent von Logic Media Solutions bietet kompakte Sessions und offenen Austausch rund um die Frage, wie hybride Medienworkflows heute geplant, umgesetzt und zuverlässig betrieben werden.

Im Mittelpunkt steht eine durchgängige Medieninfrastruktur auf Amazon Web Services (AWS). Gemeinsam mit den Technologiepartnern AWS, Grass Valley, Sony, Vizrt, Telestream und Octopus wird eine beispielhafte Architektur vorgestellt, in der sich einzelne Lösungsbausteine zu einem konsistenten Gesamtbild zusammenfügen. Die Partner zeigen, wie ihre Lösungen in einer modernen hybriden Umgebung zusammenspielen und welche Erfahrungen sie aus realen Projekten mitbringen.

Ergänzt wird das Programm durch praxisnahe Einblicke in Planung, Integration und Betrieb entsprechender Umgebungen. Ziel ist es, Orientierung zu schaffen und konkrete Ansätze für eigene Transformationsvorhaben zu vermitteln.

Im Rahmen des Programms findet zudem eine Paneldiskussion statt. Unter der Moderation von Jens Gnad, Geschäftsführer von Logic, diskutieren Andreas Kastner von AWS, Dominique Hoffmann vom WDR, Haci M. Cengiz von Sony, Kevin Hein von Grass Valley sowie Tim Achberger von Sportcast über strategische, technische und organisatorische Aspekte moderner Medieninfrastrukturen. Dabei stehen Praxiserfahrungen, Herausforderungen in Transformationsprojekten und nachhaltige Betriebskonzepte im Fokus.

Optional ergänzt eine technische Masterclass das Event. Hier tauchen die Teilnehmenden tiefer in die vorgestellte AWS Infrastruktur ein und setzen ausgewählte Komponenten gemeinsam praktisch um. So entsteht ein kompaktes, praxisnahes Verständnis für das Zusammenspiel der Lösungen. Technische Vorkenntnisse sind willkommen, aber keine Voraussetzung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Hallo Hybrid richtet sich an Menschen, die Medieninfrastruktur planen, betreiben oder weiterentwickeln, von Engineering bis Leitung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Unterstützt wird das Event durch die Sponsoren AWS, Grass Valley und Telestream.

Details

Hallo Hybrid 2026

12. März 2026

09:00 Uhr bis 16:10 Uhr

WDR Funkhaus Köln, NATO-Saal

Anmeldung und Agenda hier.