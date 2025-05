Qvest mit drei ISO-Zertifizierungen

TÜV Nord hat die international anerkannten ISO-Zertifizierungen 9001, 14001 und 27001 an Qvest vergeben bzw. erneuert.

Mit Zertifizierungen nach ISO 9001, 14001 und 27001 sieht Qvest seine Position als zuverlässiger Technologie- und Transformationspartner für Unternehmen weltweit bestätigt. Zugleich werde ein Zeichen für gelebte Exzellenz und Transparenz in Managementprozessen, Umweltverantwortung und IT-Sicherheit gesetzt und der hohe Anspruch an transparente Prozesse, nachhaltiges Wirtschaften sowie den Schutz sensibler Daten herausgestellt.

»Die ISO-Zertifizierungen sind ein starkes Signal an unsere Kunden und Partner weltweit. Sie belegen unseren hohen Anspruch an Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit in jedem Schritt unseres Handelns«, sagt Moritz Helmchen, CISO und Principal bei Qvest. »Gerade bei komplexen Projekten schaffen sie die notwendige Vertrauensbasis und zeigen, dass wir für alle Anforderungen bestens aufgestellt sind.«

Die ISO-Normen gelten als internationaler Maßstab für strukturiertes, verantwortungsvolles und effizientes Unternehmenshandeln. Die 2025 erstmalig erteilte Zertifizierung nach ISO 14001 bescheinigt ein systematisches Umweltmanagement und unterstreicht das Engagement für nachhaltiges Handeln. ISO 9001, womit Qvest seit 2023 werben kann, steht für wirksames Qualitätsmanagement und hilft, Prozesse zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Die jetzt erneuerte, seit 2022 vergebene Zertifizierung nach ISO 27001 legt den Fokus auf Informationssicherheit und den Schutz sensibler Daten.