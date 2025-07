Medientage München: Motto und erste Speaker

Unter dem Motto »WTFuture?!« thematisiert die Konferenz die Zukunft der Medien. Zum Speaker-Line-up 2025 zählen u.a. der ehemalige CNN-Präsident Jeff Zucker, Politico-CEO Goli Sheikholeslami und Kulturstaatsminister Dr. Wolfram Weimer.

»Unsere Branche verändert sich in einer rasenden Geschwindigkeit. Nicht nur die KI gibt das Tempo vor. Digitale Plattformen definieren über Nacht die Regeln neu, demokratische Werte stehen weltweit unter Druck und Fakten drohen im Kampf der Meinungen wertlos zu werden. Medien müssen in dieser Situation Strategien für das Unplanbare finden«, so Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH und Organisator der Medientage München. »Genau hier setzt das Motto der #MTM25 an. ‘WTFuture?!‘ fragt klar nach der Zukunft, bildet aber auch das Gefühl der Fassungslosigkeit ab, das wir angesichts mancher Entwicklungen empfinden.«

Erste Highlight-Speaker der #MTM25 bestätigt

Im Fokus der dreitägigen Fachkonferenz stehen sowohl neue Technologien und Transformation durch KI als auch weltpolitische Krisen und deren Auswirkungen auf Medien und Gesellschaft.

Durch die Eröffnung der Medientage München – den Medientage-Gipfel – führt wie im Vorjahr Eva Schulz. Die Journalistin und Moderatorin präsentiert u.a. den Podcast »Deutschland3000 – ’ne gute Stunde mit Eva Schulz« beim NDR.

Bestätigte Speaker sind außerdem Stephan Schmitter (CEO, RTL Deutschland), Schriftstellerin und Publizistin Jagoda Marinić, Medienkartograph Evan Shapiro, Jeff Zucker (CEO, RedBird IMI), Goli Sheikholeslami (CEO, Politico), BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth, Dr. Wolfram Weimer (Staatsminister für Kultur und Medien), Elke Walthelm (COO, Sky Deutschland), Su Holder (Geschäftsführerin, BosePark Productions) und Dr. Christoph Schneider (Country Director, Prime Video Germany).

Insgesamt präsentiert die Konferenz mehr als 300 Speaker in über 100 Panels, Talks, Masterclasses und Side-Events. Das House of Communication der Serviceplan Group bildet wie schon in den vergangenen Jahren die Hauptlocation der #MTM25 und bietet fünf Bühnen sowie die begleitende Expo. Die kostenlose Career-Erlebnismesse Media For You, die sich an Schüler_innen und Studierende richtet, ergänzt das Aussteller- und Bühnenprogramm. Das »Umadum« im Werksviertel wird mit den »Riesenrad Talks« zur Programmlocation in luftiger Höhe.

Die Medientage München bilden den Rahmen für diverse Medienevents und Preisverleihungen.

Hierzu zählt der »Blaue Panther – TV & Streaming Award«, welcher gemeinsam mit der »Nacht der Medien« am 22. Oktober in der BMW Welt in München stattfindet. Darüber hinaus werden 2025 auch die Eyes & Ears Awards im Rahmen der Medientage München ausgerichtet. Die Verleihung findet am 20. Oktober in der Astor Film Lounge im Arri statt.