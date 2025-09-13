Qvest und Premier League: Produktionszentrum für Live-Sport

Ziel der Zusammenarbeit ist das Design und die Realisierung eines neuen Produktions- und Sendezentrums für die Premier League, aus dem künftig die Content-Erstellung und internationale Verbreitung aller Ligaspiele zentral gesteuert wird.

Die Premier League und ihre Clubs haben 2024 die strategische Entscheidung getroffen, die internationale Medienproduktion und -übertragung eigenständig zu übernehmen. Für die Umsetzung ist das neu gegründete Produktionsunternehmen Premier League Studios (PLS) verantwortlich. In enger Zusammenarbeit mit PLS übernimmt Qvest als Technologie-Consultant und Master-Systemintegrator die Verantwortung für den gesamten Transformationsprozess, inklusive Design, Planung und technologischer Integration in allen Projektphasen.

Für die Übertragung sämtlicher 380 Saisonspiele auf höchstem Niveau hat Qvest eine skalierbare und zukunftsfähige Technologiearchitektur entwickelt. Das Design verbindet effiziente Abläufe mit einem hybriden, datenbasierten Software-Ansatz und den modernsten Standards der Sportproduktion. Für die Umsetzung arbeiten die Premier League und Qvest mit ausgewählten Partnern zusammen, deren Lösungen den hohen Anforderungen des Projekts entsprechen.

Paul Molnar, Chief Media Officer der Premier League, erklärt: »Die Eigenproduktion unserer Medieninhalte mit Unterstützung durch Qvest ist ein entscheidender Schritt, um unser globales Angebot zu stärken und weiterzuentwickeln. Das neue Produktionszentrum ermöglicht uns volle kreative und operative Kontrolle, sodass wir schneller auf die Anforderungen verschiedener Plattformen reagieren können. So können wir unser Publikum noch intensiver einbinden und neue Maßstäbe in der Content-Qualität für unsere Partner und Millionen Fans weltweit setzen.«

Peter Nöthen, CEO von Qvest, ergänzt: »Diese Partnerschaft bietet die einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit einer der innovativsten Sportligen der Welt die Zukunft der Medienproduktion aktiv mitzugestalten. Mit einer Technologiestrategie, die entlang der Ziele der Premier League ausgerichtet ist, schaffen wir die Basis für eine neue Ära intensiver Fan-Erlebnisse und herausragender Inhalte.«

Nach Abschluss der Konzept- und Designphase geht das Projekt nun in die Planungs- und Vorbereitungsphase der Systemintegration über.