Ross übernimmt Ioversal

Das Kölner Unternehmen Ioversal ist ein etablierter Innovator im Bereich audiovisueller Produktions-Workflows und hat Vertex entwickelt, eine Plattform für immersive Erlebnisse.

Mit der Akquisition expandiert Ross Video in den Bereich der Erlebnistechnologien und stärkt damit sein End-to-End-Ökosystem für Live-Produktionen. Die Vertex AV-Produktionssuite hat sich durch hochkarätige Installationen weltweit einen Namen gemacht und wird für interaktive Ausstellungen, Live-Entertainment, Großproduktionen und dynamisches Projection Mapping eingesetzt. Die Plattform vereint Video, Audio, Beleuchtung und Steuerung in einer einzigen Lösung.

»Vertex bietet unseren Kunden eine leistungsstarke neue Möglichkeit, ihre Geschichten zu erzählen«, erklärt David Ross, CEO von Ross Video. „Gleichzeitig erweitern wir unsere Live-Produktionslösungen in die Welt der Erlebnistechnologie und eröffnen kreative Möglichkeiten, die das Publikum überall begeistern.«

Die Übernahme will Ross Video sein Portfolio in den Bereichen Broadcast, Sport, Entertainment und Live-Events erweitern. Mit jahrzehntelanger Expertise in Mediaservern und interaktiven Steuerungssystemen verstärkt das Ioversal-Team die Fähigkeit von Ross Video, innovative End-to-End-Lösungen bereitzustellen.

»Ross Video ist ein natürlicher nächster Schritt auf unserem Weg«, sagte Jan Hüwel, Mitgründer der Kölner Firma Ioversal. Martin Kuhn, ebenfalls Mitgründer, ergänzt: »Von Anfang an war es unsere Mission mit Vertex, komplexe audiovisuelle Produktionen zu vereinfachen und Kreativen die Freiheit zu geben, sich auf das Storytelling zu konzentrieren.«