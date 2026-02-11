360-Grad-VR, Grafik, ISE: 11.02.2026

Ross Video zeigt Vertex

Ross Video stößt auf der ISE mit Vertex, der Steuerungsplattform für immersive Live-Erlebnisse, auf großen Anklang.

Die Vertex AV-Produktionssuite hat sich durch hochkarätige Installationen weltweit einen Namen gemacht und wird für interaktive Ausstellungen, Live-Entertainment, Großproduktionen und dynamisches Projection Mapping eingesetzt. Die Plattform wurde Ende 2025 durch die Übernahme der Kölner Firma Ioversal Teil des Ross-Video-Portfolios – und feiert auf der ISE eine erfolgreiche europäische Premiere.


Richard Hardege über Vertex am Ross-ISE-Stand.
©Nonkonform
Am ISE-Stand von Ross Video.

In Kombination mit bestehenden Ross-Technologien wie XPression Tessera und Ultrix soll Vertex fortschrittliches Projection Mapping und vereinfachte Steuerungs-Workflows ermöglichen. 

»Die ISE ist eine wichtige Gelegenheit für uns, die Bedeutung von Ross in den Bereichen Corporate AV und Sports & Entertainment zu zeigen«, sagte Oscar Juste, SVP Global Sales bei Ross Video. »Mit dem Launch von Vertex zeigen wir, wie Organisationen skalierbare, konsistente und immersive Live-Erlebnisse schaffen können – ob in der Unternehmenswelt oder im Sport- und Entertainmentbereich.«

