Logic startet die Veranstaltungsreihe RoadtrIP 2025 in fünf deutschen Städten. Schwerpunktthema ist »Scaled IP Media Networks«.

Vom 10. bis 14. November 2025 lädt Logic Media Solutions gemeinsam mit Partnern zur diesjährigen roadtrIP-Veranstaltungsreihe ein. Unter dem Motto »Scaled IP Media Networks« macht die Roadshow in fünf deutschen Städten Station und richtet sich an Fachleute aus den Bereichen Rundfunk, Medienproduktion und Technologie.

Die kostenlosen Veranstaltungen bieten den Besuchern in einem kompakten Format an einem Vormittag die Möglichkeit, bewährte Lösungen aus realen Projekten, zentrale Herausforderungen und die neuesten technologischen Entwicklungen, kennenzulernen – alles unter der thematischen Klammer »IP-basierte und hybride Medieninfrastrukturen«. Nach dem Programm findet ein Netzwerkmittagessen statt, das Raum für Gespräche, Vertiefung und Vernetzung bietet.

Im Fokus stehen:

• Best Practices aus realen Projekten

• Zentrale Herausforderungen im Betrieb und in der Skalierung von IP-Lösungen

• Neueste technologische Entwicklungen, die auch in Hyperscaler-Umgebungen ausgelagert werden können

Veranstaltungsorte

Mo., 10. Nov.: München, MACE Restaurant & Speisesyndikat

Di., 11. Nov.: Leipzig, MDR, Haus 16

Mi., 12. Nov.: Köln, 44p GmbH

Do., 13. Nov.: Mainz, ZDF, E 002 – Konferenzzone

Fr., 14. Nov.: Stuttgart, SWR, Studio B

Partner

Logic Media Solutions, Amagi, Cuez, Dataminer, Grass Valley, MXMZ, Nevion, Ross Video, Sony und Telestream.

Anmeldung und Infos

Die Anmeldung ist über die Eventseite von Logic möglich.

Nach der erfolgreichen Neugestaltung der »Hallo Hybrid«-Reihe hat das Logic-Team auch das Programm des RoadtrIP 2025 überarbeitet, um die Veranstaltung noch dynamischer und praxisnaher zu gestalten.

Mit dem RoadtrIP 2025 schafft Logic eine Plattform, die den Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie die Diskussion aktueller Trends in der IP-basierten Live-Produktion fördert.