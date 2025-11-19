Arri schließt Standorte

Betroffen sind die Standorte Brannenburg und Stephanskirchen, die zum 31. Dezember 2025 geschlossen werden.

Bereits im Sommer hatte Bild Online darüber berichtet, dass der Traditionshersteller Arri zwei Standorte schließen werde. Jetzt ist es soweit.

Aktuell bestätigt Bloomberg in einer Newsmeldung den Stellenabbau, der 150 Personen umfassen soll.

Es soll für rund ein Drittel der betroffenen Mitarbeitenden Beschäftigungsangebote für den Standort München geben.

Cine-Markt am Boden

Der Streik der Drehbuchautor_innen und Schauspieler_innen, die vielerorts schleppende Nachfrage in der Filmbranche nach neuem Equipment – all das waren Entwicklungen, die nicht nur Arri zu schaffen gemacht haben. Auch viele andere Hersteller aus dem Cine-Bereich ächzen unter den aktuellen Marktbedingungen.

Der gesamte Markt befindet sich letztlich in einer Transformationsphase – mit ungewissem Ausgang, wie sich die Branche weiterentwickeln wird und ob sie wieder zu alter Stärke zurückfinden wird.