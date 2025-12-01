Dedo Weigert verstorben

Der Kameramann und Lichtpionier Dedo Weigert ist am 30. November verstorben.

Dedo Weigert wurde am 5. November 1938 in Breslau geboren und kam schon in jungen Jahren nach München. Viele Jahre arbeitete er als Kameraassistent, Kameramann und Regisseur und war an unzähligen internationalen Produktionen beteiligt.

Mit seinem Unternehmen Dedo Weigert Film entwickelte er viele Produkte, etwa die berühmten Dedolights – kleine, fokussierbare Leuchten mit besonderer Optik. Im Verlauf der Unternehmensgeschichte kamen viele innovative Produkte hinzu, die auch zu einigen Patenten führten.

Für seine besondere Arbeit erhielt Dedo Weigert viele internationale Auszeichnungen, darunter Ehrungen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, einen Emmy und mehrere Cinec-Awards.

Mit Dedo Weigert ist ein echter Pionier und Meister des Lichts von uns gegangen.

Die Gedanken der Redaktion sind bei seiner Familie und seinen Freunden.