Moderne On-Set-Workflows mit MOBY TEC

MOBY TEC ist spezialisiert auf DIT- und Video-Assist-Lösungen, Workflow-Consulting und Schulungen. Das von Christian Saure, Gregor Franz und Vojtech Pokorny neu gegründete Unternehmen vertreibt zudem ausgewählte Marken und wird von Kitty Scharinger verstärkt.

MOBY TEC ist ein neues Unternehmen und unterstützt Produktionen, Verleihhäuser und Crews mit praxisorientierten Technologielösungen – von der Planung bis zum zuverlässigen Einsatz am Set. Dabei kombiniert MOBY TEC technische Beratung, Vertrieb handverlesener Marken sowie Aus- und Weiterbildung, damit Teams state-of-the-art Workflows sicher umsetzen können.

Der Fokus liegt auf komplexen Setups, die Abteilungen vernetzen und den On-Set-Betrieb optimieren – mit Schwerpunkt auf DIT- und Video-Assist-Lösungen, Monitoring, Videoübertragung, Daten- und Medien-Workflows sowie integrierter technischer Planung für schnelllebige Produktionen. Auch anspruchsvolle Projekte an der Schnittstelle von Live, Broadcast und Cine werden unterstützt.

Ende Januar 2026 fand bereits der erste Workshop in den neuen Wiener Räumlichkeiten statt. Die Schulung für Video-Operatoren konzentrierte sich auf Pomfort Reeltime und die DIT Box von Upgrade Innovations. Weitere Workshops werden regelmäßig am Firmensitz angeboten.

Erfahrenes Gründungsteam

MOBY TEC wurde von Christian Saure, Gregor Franz und Vojtech Pokorny gegründet. Saure und Franz teilen sich die Geschäftsführung, Pokorny ist Vice President of Sales. Kitty Scharinger verstärkt das Team als Head of Technical Sales mit umfassender Expertise in Monitoring, Videoübertragung und technischem Support.

Christian Saure studierte Kameraarbeit an der Medienakademie Hamburg und arbeitet seit über 15 Jahren als DIT bei Werbespots und internationalen Großproduktionen. Vojtech Pokorny absolvierte sein Kamerastudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin und war unter anderem als VP Sales bei Teradek, SmallHD und Sound Devices tätig. Gregor Franz bringt Erfahrung aus Live-Event-Produktion, Broadcast und Produktentwicklung mit und arbeitet als DIT, Video-Operator und Steadicam-Operator.

»Unser Netzwerk ist unsere Basis, unsere Rolle im Vertrieb ist praxisnah, und unser Fokus liegt auf High-End-Workflows, die am Set verlässlich funktionieren«, so Vojtech Pokorny. Christian Saure und Gregor Franz ergänzen: »Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit unserer gesamten Erfahrung und Expertise zu unterstützen, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie lieben – außergewöhnliche Bilder zu erschaffen.«

MOBY TEC ist in Wien, Berlin und Prag lokal vertreten. Das Team arbeitet auf Deutsch, Englisch und Tschechisch und betreut Kunden in ganz Europa und dem Nahen Osten.