Wenn die Uni zur Broadcast-Regie wird

Die Edith Cowan University (ECU) in Perth, Western Australia – bekannt für praxisorientierte Lehre, enge Branchenanbindung und Innovation in den Bereichen Journalismus und Rundfunkmedien – hat an ihrem City Campus neue Broadcast Facilities eingerichtet. Sie dienen in erster Linie der Ausbildung, bilden aber zugleich reale Produktionsstandards ab. ECU verfolgt damit das Ziel, Studierenden echte Praxiserfahrung zu bieten, moderne Produktionskompetenzen zu vermitteln und Kreativität, Teamwork sowie kritisches Denken zu fördern.

Die Installation wurde in Zusammenarbeit mit Lawos Partner PAT und dem Systemintegrator Diversified realisiert, die für die Lieferung der Komponenten und die Systemintegration verantwortlich waren, während Techniq Media als Broadcast-Consultant die fachliche Beratung übernahm. So entstand ein Setup, das auf Lawos Home Management-Plattform für IP‑Infrastrukturen sowie der übergreifenden Broadcaststeuerungs ‑ und Workflow‑Lösung VSM (Virtual Studio Manager) basiert. Beide Systeme greifen nahtlos ineinander und schaffen eine vollständig integrierte, hochmoderne Produktionsumgebung.

Das mc²36 Audiomischpult komplettiert die zentrale Steuerungs- und Audioarchitektur, was es den Studierenden ermöglicht, sich mit den Arbeitsabläufen und Technologien vertraut zu machen, wie sie in professionellen Broadcast-Regien eingesetzt werden. Von Anfang an bestand die Anforderung der ECU an die neue Infrastruktur darin, eine Studioumgebung zu schaffen, die schnell und zuverlässig für Lehr-, Proben- und Produktionszwecke vorbereitet werden kann und gleichzeitig für Nutzer mit unterschiedlichem technischen Erfahrungsniveau zugänglich bleibt.

»Die Studioregie gleicht mittlerweile einem Kontrollraum der NASA und bietet Möglichkeiten, um die uns unsere Kollegen aus professionellen Nachrichten- oder Produktionsfirmen beneiden werden«, sagt Andrea Burns, akademische Leiterin des Fachbereichs Film und Medien an der Edith Cowan University.

Home als Basis für die Audio-over-IP-Infrastruktur ermöglicht die zentralisierte Erkennung, Verwaltung, Absicherung und Ressourcenzuteilung für das mc²36 und alle eingebundenen Audiogeräte. Durch die transparente und zuverlässige Verwaltung von AoIP-Ressourcen – einschließlich der Unterstützung von ST 2110, AES67 und Ravenna – ermöglicht Home den Studierenden die Arbeit mit fortschrittlichen IP-Audio-Workflows, ohne dass sie über tiefgehende technische Kenntnisse verfügen müssen. Gleichzeitig bietet sie den Dozenten eine stabile und berechenbare Umgebung für den Unterricht.

Aufbauend auf Home fungiert VSM als übergeordnete Ebene für die Broadcast-Steuerung und -Koordination und vereint die Studiotechnologie der verschiedenen Hersteller. Das Video-Routing wird von einem Ultrix FR5 übernommen, während der IP-Videotransport und die Zeitsteuerung über Riedel Horizon und Riedel Micron erfolgen. VSM vereint Gerätesteuerung, Routing-Logik, Tally-Management und Statusübergänge im Studio in einer einzigen Bedienoberfläche. Durch die direkte Integration der von Home verwalteten Audio‑Ressourcen agieren sämtliche Komponenten – Audio, Video, Peripherie – als konsistentes, durchgängig vernetztes System. Lehrende und Studierende arbeiten dadurch mit klar definierten Betriebsmodi, die exakt auf die Abläufe im Unterricht abgestimmt sind.

Die mc²36-Konsole bietet eine professionelle All-in-One-Umgebung für die Audioproduktion. Basierend auf der A-UHD Core-Technologie bietet das Mischpult 384 DSP-Kanäle, 864 I/O-Kanäle und native IP-Unterstützung für alle gängigen AoIP-Standards. Ihre benutzerorientierte Oberfläche – einschließlich farbiger TFT-Fader-Displays, berührungsempfindlicher Drehgeber, Full-HD-Touchscreens und Loudness-Metering – bietet den Studierenden eine visuell ansprechende, äußerst intuitive Bedienung, die den Bedingungen in großen Broadcast-Studios sehr nahekommt.

Im gesamten Studio sorgt Lawos LUX‑Designphilosophie (Lawo Unified Experience) für eine konsistente, rollenbasierte Benutzung. VSM‑Desktop‑Panels und dedizierte 50‑Key‑Hardwarepanels sind auf Studio‑Presets und Betriebsmodi wie »Teaching«, »Production« oder »Reset« gemappt. So lässt sich die Regie mit einem einzigen Tastendruck in den gewünschten Zustand versetzen. Diese »Push‑Button Studio Readiness« reduziert die Komplexität, minimiert Bedienfehler und schafft maximale Konzentration auf das praktische Arbeiten.

Für die ECU passt die Kombination aus Home, VSM und mc²36 perfekt zu ihren Bildungszielen: authentische praktische Erfahrungen zu vermitteln, berufliche Kompetenzen in modernen Broadcast-Workflows zu fördern und eine leicht zugängliche, strukturierte Lernumgebung zu schaffen. Studierende erhalten früh Einblick in IP‑basierte Produktionsinfrastrukturen, während Lehrende mit wiederholbaren, stabilen Abläufen arbeiten können. Mit Lawo-Technologie als Herzstück der Einrichtung verfügt die ECU nun über ein Schulungsumfeld, das sowohl professionellen Standards entspricht als auch darauf spezialisiert ist, die nächste Generation von Medienfachleuten auszubilden.

Burns fasst zusammen: »Dass das Team dabei sowohl höchste technische Präzision als auch das Potenzial unserer Studierenden im Blick hatte, hat dieses Gemeinschaftsprojekt wirklich erfolgreich gemacht. Und alle, die daran mitgewirkt haben, sind genauso begeistert wie wir von den Möglichkeiten, die dieses System unseren Studierenden eröffnet.«