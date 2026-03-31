46. Internationale Filmbörse Cinematographica

Dieses Mal findet die Veranstaltung nicht wie in den Vorjahren in der Stadthalle Deidesheim statt (sie ist aufgrund von Brandschutzmängeln gesperrt), sondern in der Mehrzweckhalle des benachbarten Niederkirchen in der Jahnstraße 19.

Die Cinematographica ist eine der wenigen Veranstaltungen dieser Art, bei der der analoge Film noch im Mittelpunkt steht. Schwerpunkte der Börse sind Angebote für Filmtechniksammler, Kino- und Filmliebhaber. Aber auch aktive Filmer werden sicher fündig werden, wenn sie auf der Suche nach Kameras, Projektoren, Bearbeitungsgeräten, Filmtechnik-Zubehör, Kauffilmen in fast allen Formaten, Fachliteratur sowie Film- und Kino-Memorabilia sind. Ebenso ist es möglich, mitgebrachte Geräte oder Filme den Ausstellern zum Kauf oder Tausch anzubieten.

Experten leisten filmtechnische Beratung und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei freiem Eintritt das »3F Deutsches Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik« in Deidesheim zu besuchen – ein Museum, das mit seinen über 5000 Exponaten europaweit zu den größten seiner Art zählt. Öffnungszeiten: Donnerstags von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Samstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Sonntags und an Feiertagen von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr