Hisense RGB MiniLED unterstützt VAR-Einsätze bei der WM

Im International Broadcast Centre (IBC) in Dallas kommen Hisense RGB MiniLED TVs zum Einsatz und sorgen bei der Überprüfung spielentscheidender Szenen für eine besonders präzise und detailgetreue Bilddarstellung.

Nachdem die VAR-Abläufe im International Broadcast Centre (IBC) in Dallas nun vollständig in Betrieb genommen wurden, kommen dort Hisense RGB MiniLED TVs zum Einsatz, um Schiedsrichter bei der Überprüfung spielentscheidender Szenen mit hochleistungsfähiger Display-Technologie zu unterstützen.

Die im VAR-Zentrum eingesetzten RGB MiniLED TVs bieten eine sehr gute Farbdarstellung und hohe Bildpräzision, betont Hisense.

Dank unabhängig gesteuerter roter, grüner und blauer Lichtquellen bietet die RGB MiniLED Technologie von Hisense eine sehr gute native Farbdarstellung, verbesserte Kontraste und eine herausragende Bildgenauigkeit. Diese Eigenschaften machen die Technologie besonders geeignet für den Einsatz in Schiedsrichter- und Kontrollumgebungen, in denen visuelle Präzision eine bedeutende Rolle bei der Bewertung spielentscheidender Szenen spielen kann.

»Dass die Fifa bei den VAR-Entscheidungen auf unsere RGB MiniLED Technologie setzt, macht uns besonders stolz. Die hohen Anforderungen an Bildqualität, Farbgenauigkeit und Zuverlässigkeit in diesem Umfeld zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial moderne Display-Technologien heute bieten – sowohl im professionellen Einsatz als auch für Fußballfans zuhause«, sagt Sühel Semerci, Managing Director Hisense Gorenje DACH.