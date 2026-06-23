Rise Awards 2026: Bewerbungen für Preise offen

Rise WIB (Women in Broadcast) hat die Bewerbungsphase für die Rise Awards 2026 gestartet. Die Auszeichnungen würdigen Frauen, Unterstützer und Unternehmen, die sich in der Broadcast- und Medientechnologiebranche für Geschlechtervielfalt und berufliche Weiterentwicklung engagieren.

Die Preisverleihung findet am 17. November 2026 im Troxy in London statt – organisiert in Partnerschaft mit Gravity Media, unterstützt von CueScript und DCE Agency. Nominierungen sind aus allen Bereichen der globalen Branche willkommen: Hersteller, Serviceanbieter, Engineering und Broadcaster gleichermaßen.

Die 16 Kategorien reichen von technischen Auszeichnungen wie dem Production Support Engineer Award und dem R&D Engineer Award bis hin zum Rising Star Award für Berufseinsteiger mit maximal vier Jahren Berufserfahrung. Neu in 2026: Für die meisten Kategorien fällt für Nicht-Sponsoren eine Einreichungsgebühr von 50 Pfund an. Der Woman of the Year Award und der Student/Apprentice Award bleiben kostenfrei.

Bewerbungen sind als Selbst- oder Fremdnominierung möglich. Einsendeschluss ist der 5. August 2026 um 17:00 Uhr GMT. Die Shortlist wird auf der IBC2026 bekannt gegeben.

Weitere Informationen und das Nominierungsformular gibt es hier.