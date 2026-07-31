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NEP Platform integriert Live-Produktionssuite SimplyLive

Kunden erhalten damit Zugriff auf eine weitere etablierte Softwarelösung innerhalb der Orchestrierungsplattform – und bauen ihre Workflows flexibler zusammen.

NEP Platform integriert die Live-Produktionssuite SimplyLive von Riedel Communications.

NEP Group erweitert das Software-Ökosystem seiner NEP Platform um Riedels SimplyLive Production Suite. Die modulare Lösung deckt Live-Produktion, Replay, Ingest-Recording, Streaming und Video-Review ab. Über NEP Platform lässt sich SimplyLive künftig nahtlos in größere Produktions-Workflows einbinden – gemeinsam mit weiteren Softwareanwendungen anderer Anbieter im Ökosystem.

NEP Platform versteht sich als Orchestration Layer: Statt bestehende Software zu ersetzen, bündelt die Plattform bekannte Anwendungen der Kunden in einer softwaredefinierten Umgebung. Über eine zentrale, sichere Oberfläche sollen Anwender Applikationen je nach Produktionsanforderung bereitstellen, verbinden und flexibel skalieren.

©NEP Group

Dan Murphy.

»Organisationen wollen die Workflows und das Know-how, in die sie bereits investiert haben, nicht ersetzen und sich auch nicht auf eine einzige Lösung festlegen – sie wollen die Freiheit, für jede Produktion die richtige Software zu wählen«, erklärt Dan Murphy, Vice President von NEP Platform. Die Integration von SimplyLive erweitere diese Wahlfreiheit und stärke das nach eigenen Angaben größte Software-Ökosystem der Branche für Medienproduktion weiter.

Auch Riedel betont den Flexibilitätsgedanken. SimplyLive sei so konzipiert, dass Produktionsteams maximale Freiheit erhalten – ob im Ü-Wagen, im Studio, remote oder in der Cloud, so Ulrich Voigt, Director Live Production Solutions bei Riedel Communications. Durch die Einbindung in NEP Platform lasse sich SimplyLive nun in größere, softwaredefinierte Produktionsumgebungen integrieren, ohne dass Kunden auf operative Flexibilität verzichten müssten.

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