Axel Wehrle CCTO bei Riedel Networks

Axel Wehrle blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Managementfunktionen zurück. Während dieser Zeit führte er internationale Teams und komplexe Organisationen erfolgreich durch Transformationsprozesse, digitale Migrationen und organisatorischen Wandel. Im Laufe seiner Karriere übernahm er Führungsverantwortung bei Unternehmen wie Amazon, General Motors Europe, 1&1 Versatel und zuletzt Virgin Media O2. In diesen Unternehmen verantwortete er unter anderem den Aufbau und die Weiterentwicklung kundenorientierter Serviceorganisationen, die Steuerung internationaler Contact Center bzw. als Chief Operating Officer die operative Ausrichtung eines Telekommunikationsunternehmens.

»Mit Axel Wehrle gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die technologische Kompetenz mit einem ausgeprägten Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden verbindet«, sagt Gudrun Scharler, CEO von Riedel Networks. »Seine Erfahrung wird uns dabei unterstützen, unsere Innovationskraft weiter auszubauen und unsere Position als zuverlässiger Partner für maßgeschneiderte Netzwerk- und Security-Lösungen zu stärken.«

Sein Schwerpunkt lag dabei stets auf der Verbesserung der Customer Experience, der Optimierung von Serviceprozessen und der erfolgreichen Umsetzung digitaler Transformationen. Zuletzt beschäftigte er sich intensiv damit, wie Unternehmen künstliche Intelligenz gezielt einsetzen können, um Serviceprozesse effizienter zu gestalten, Mitarbeitende zu entlasten und die Customer Experience nachhaltig zu verbessern.

In seiner neuen Rolle bei Riedel Networks möchte er diese Erfahrungen gezielt einbringen. Im Mittelpunkt steht für ihn eine konsequente Ausrichtung technologischer Entscheidungen an den individuellen Anforderungen der Kunden. Gleichzeitig sieht er KI als Chance, Mitarbeitende zu unterstützen und Unternehmen trotz des zunehmenden Fachkräftemangels leistungsfähiger zu machen. Bewusst hat er sich für den Wechsel in ein mittelständisches Unternehmen entschieden, da hier Innovationen schneller umgesetzt werden können und der Gestaltungsspielraum deutlich größer ist als in Konzernstrukturen.

»Für mich beginnt Innovation immer beim Kunden. Technologie muss konkrete Herausforderungen lösen und einen messbaren Mehrwert schaffen«, sagt Axel Wehrle, CCTO bei Riedel Networks. »Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass die KI Menschen nicht ersetzt, sondern sie befähigt, mehr zu erreichen. Gerade im Mittelstand bieten kurze Entscheidungswege und große Gestaltungsmöglichkeiten die besten Voraussetzungen, um gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitenden innovative Lösungen schnell in die Praxis umzusetzen.«