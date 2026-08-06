Kurz und knackig – KW 32/2026
USA: Neue Versuche zur Gleichschaltung. KI: Jobs, Kennzeichnungen, Missbrauch, Souveränität. Medien: Kontext der Nutzung wird wichtiger. Meta Glasses: Verbotsreif? Bildoptimierung: HDR10+ Advanced startet.
Unternehmen
|Das Traditionsstudio steigerte 2025 den Umsatz von 56,5 auf 68,1 Mio. €. Zurückzuführen sei das u.a. auf die Kopro des vierten »Panem«-Sequels sowie die »angekündigte Anpassung der Filmförderung auf 30% und die Erhöhung der jährlichen Bundesfördermittel auf 250 Mio. €«. Das EBITDA lag nach -1,224 Mio. € mit 33.000 € knapp im Positiven, während das Konzernergebnis nach Steuern von -84.000 € auf -321.000 € fiel.
|Milliarden-Investments in KI-Rechenzentren zahlen sich aus: Die Cloud-Sparte Azure mit 30 Mio. zahlenden Nutzern des KI-Assistenten Copilot überschritt im Q2/26 die Umsatzmarke von 100 Mrd. $.
|Der KI-Datenanalyst katapultierte den Umsatz im Q2/26 zum Q2/25 um 93% auf 1,94 Mrd. $. Auslöser sind die um 90% auf 809 Mio. $ gewachsenen Geschäfte mit der US-Regierung.
|Der Konzern übertraf im Q2/26 die Börsenerwartungen. Die Erlöse stiegen zum Q2/25 um 20% auf 200,6 Mrd. $, der Gewinn von 18,1 auf 62,65 Mrd. $. Der Kapitalbedarf für Investments in KI-Infrastrukturen wurde von 200 auf 220 Mrd. $ hochgesetzt.
Broadcast & Produktion
|Mit einem Marktanteil von 26% hat der Streamer im UK erstmals die BBC (25%) in der Zuschauergunst knapp überflügelt, so die Medienbehörde Ofcom. ITV (deren Mediensparte Sky übernehmen will) folgt mit 15%, YouTube mit 10%.
Künstliche Intelligenz
|Ein neues KI-Tool zur Manipulation von Satellitenbildern aus Google Earth wurde zurückgezogen. Das eigentlich nur für Fachleute gedachte Tool wurde entgegen den Richtlinien genutzt, um Screenshots solcher Bilder zu teilen.
|Mit dem neuen Modell »Qwen3.8-Max« will der chinesische Konzern die KI-Dominanz von US-Firmen angreifen. Es sei auf das Programmieren, umfangreiche Recherchen und selbständiges Erledigen komplexer Aufgaben ausgerichtet.
Streaming
|Im Gefolge des laufenden Rechtsstreits mit Dolby um Patente wurde eine alternative Lösung eingeführt, so dass den Premium-Kunden 4K UHD wieder zur Verfügung steht. Das soll später auch das – nicht von allen Geräten verarbeitete – HDR betreffen.
|Der Musikstreamer überschreitet 300 Mio. (+9%) zahlende Kunden. Im Q2/26 wurden vor dem Hintergrund erhöhter Abopreise 4,8 Mrd. € umgesetzt.
Radio, Audio
|Die über DAB+ national empfangbare Welle der Bertelsmänner wurde auf »ein modernes FeelGood-Musikformat« mit »News to use« umgestellt. Erfolgreiche (TV-) Marken von RTL sollen dort »radiogerecht weitererzählt« werden.
|Laut dem Bericht »Media Nations 2026« der britischen Medienbehörde entfielen im Q1/26 61% der Radionutzung im Auto auf DAB/DAB+. Ein Jahr vorher waren es 56%. Die Nutzung von UKW und MW ging von 37% auf 33% zurück.
Märkte, Studien, Statistiken
Medienrecht, Urteile
|Suno darf Kompositionen von GEMA-Mitgliedern nicht ungefragt nutzen. Die US-Firma hatte sich bei YouTube mit Musik bedient, um ihre KI zu trainieren. Vor Gericht erstritt die GEMA Schadensersatz-Zahlungen in unbekannter Höhe für ihre Mitglieder.
|Laut Hamburgs Datenschützer Thomas Fuchs ist das heimliche Filmen von Personen mittels Meta Glasses ein Verstoß gegen den Datenschutz. Besitz und Handel solcher als Alltagsgegenstand getarnten Kameras sei in Deutschland nicht gestattet.
|Temu behindere Ermittlungen der EU-Kommission zu möglicherweise unrechtmäßigen staatlichen Unterstützungen für das chinesische Billigshopping-Portal. Bei unangekündigten Prüfungen wurden erbetene Geschäftsbücher und Unterlagen nicht vorgelegt.
Internationales
Veranstaltungen
|Der wichtigste Preis für den deutschsprachigen Filmnachwuchs wird unter neuem Logo am 5. Oktober in Berlin vergeben. Die Auszeichnungen in zehn Kategorien sind mit insgesamt 132.000 Euro dotiert. Veranstalter sind die Deutsche Filmakademie und neun Produktionsfirmen.
Personalia
|Christoph Eck-Schmidt ist der neue Chef der »Bild«-Gruppe von Springer SE. Er folgt Carolin Hulshoff Pol, die nach London geht, um den jüngsten Springer-Zukauf »Telegraph« zu führen.
|Nach Country Director Christoph Schneider Ende 2025 geht jetzt Philip Pratt, als Head of German Originals bei Amazon MGM Studios Germany verantwortlich für die deutschsprachigen Eigenproduktionen, nach elf Jahren im Unternehmen auf eigenen Wunsch.
|Beim Technologie-Spezialisten für Cloud Broadcast und Streaming wurde Martin Wacker als Verkaufschef für die Regionen DACH-, Mittel- und Osteuropa verpflichtet. Zuvor war er u.a. für RTL und KabelEins tätig.
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