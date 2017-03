Blackmagic: Neue Pro-Version der Ursa Mini

Blackmagic erweitert die Ursa-Kameralinie um das Modell Ursa Mini Pro.

Zur NAB2015 hatte Blackmagic die Ursa Mini erstmals vorgestellt (Video) und zur IBC2015 schon einige Änderungen eingearbeitet (Meldung, Video). Nun stellt das Unternehmen mit der Ursa Mini Pro eine ganz neue Version der Kamera vor, die schon in Kürze zum Endkundenpreis von 6.805 Euro an die Anwender ausgeliefert werden soll.

Damit gibt es die Ursa nun in fünf verschiedenen Ausführungen: Die Ursa Mini 4K und die Ursa Mini 4.6K, jeweils in einer Variante mit fest eingebautem EF- oder PL-Mount und dualen CFast-Recordern. Und nun noch die ganz neue Ursa Mini Pro 4.6K, die sich von den anderen Modellen durch einen Wechsel-Mount und etliche weitere Features unterscheidet: eingebaute ND-Filter, Dual-Recorder für CFast- und für SD-Karten (UHS-II) sowie weitere, eher auf Broadcast-Anwender abgestimmte Features.

Wichtige Features der Ursa Mini Pro

Die neue Pro-Version der Ursa Mini weist den gleichen 4.6K-Bildsensor mit einem Dynamikbereich von 15 Blendenstufen auf, wie die bisher schon bekannte Ursa Mini.

Die ND-Filter der Kamera sind laut Hersteller mit einer IR-Kompensierung und sind speziell auf die Kolorimetrie der Kamera ausgelegt. Sie reduzieren den Lichteinfall um, 4 und 6 Blendenstufen. Der neue Wechselmount der Ursa Mini Pro ermöglicht den raschen Wechsel zwischen EF-, PL- und B4-Objektiven, man kann also die Kamera ohne große Klimmzüge mit EF-Objektiven, großen PL-Kinoobjektiven und gängigen, klassischen B4-Broadcast-Objektiven nutzen.

Auch bei den Aufnahmemedien ist die neue Blackmagic-Kamera flexibel: Zusätzlich zu den dualen CFast-Recordern der ursprünglichen Ursa Mini bringt die neue Pro-Version auch Slots für SD-Karten mit (UHS-II).

Man kann also etwa für Raw-Aufzeichnungen in 12-Bit die teureren, aber leistungsfähigeren CFast-Karten nutzen, während man für ProRes-Aufnahmen in 4K oder HD, sowie für Raw-Aufnahmen im HD-Raster die wesentlich günstigeren und weit verbreiteten SD-Karten verwenden kann. Mit beiden Speichermedien ist kontinuierliches Aufzeichnen möglich, da jeweils zwei Slots vorhanden sind und jeweils automatisch auf die anderen Karte gewechselt wird, sobald die erste voll ist.

Aus Sicht es Herstellers eignet sich die Ursa Mini Pro mit ihrer gegenüber dem Grundmodell erweiterten Ausstattung ebenso für den Einsatz im szenischen, cinematografischen Bereich, wie auch für Broadcast- und Live-Produktionen.