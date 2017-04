NAB2017-Video: Multicam-Recorder Ki Pro Ultra Plus

Aja stellt mit dem Ki Pro Ultra Plus einen neuen Recorder für die Aufzeichnung von bis zu vier HD-Kanälen in 1080p50/60 vor. Bryce Button stellt den Ki Pro Ultra Plus im Video vor.

Aja stellt mit Ki Pro Ultra Plus eine neue, aktualisierte Version seines Recorders vor. Die neue Version kommt ergänzend auf den Markt, sie löst den bisherigen Ki Pro Ultra nicht ab.

Die neue Plus-Version eignet sich besonders für die Aufzeichnung von Multikameraproduktionen, weil sie bis zu vier Signale parallel aufzeichnen kann. Das Gerät kann die vier Signale dann auf Wunsch auch als Quadsplit ausgeben.

Der Recorder unterstützt HDMI 2.0, ProRes und DNxHD MXF.

Aufnahmen von bis zu vier HD-Kanälen bis zu 1080p50/60 sind möglich. Dabei müssen allerdings alle Signale im gleichen Raster und mit der gleichen Bildrate vorliegen. Es wird kein Multipelx-Signal aufgezeichnet, sondern vier separate Clips, die sich einzeln ausgeben und abspielen lassen. Via HDMI 2.0 lassen sich alternativ auch 4K/UHD-Signale ein- und ausspielen (12 Bit).

Ki Pro Ultra Plus ist in einem 2-HE-Gehäuse mit halber Rackbreite untergebracht, das weitgehend dem bisherigen Ki Pro entspricht. Er bietet diverse I/Os, darunter 3G-SDI, HDMI 2.0 und optional Glasfaserverbindungen.

Bei der Aufzeichnung arbeitet der Recorder wahlweise mit Apple ProRes und Avid DNxHD MXF. Vier Kanäle lassen sich als Apple ProRes Files mit jeweils unterschiedlichen Kompressionsprofilen auf Aja Pak 1000 SSD aufzeichnen.

Alle vier Kanäle können auf einem LCD-Schirm als Quad-Split angezeigt werden. Der Split lässt sich auch über HDMI, SDI oder das integrierte Browser-basierte UI ausspielen.

Weitere Funktionen:

HDMI 2.0 Unterstützung; ermöglicht 4:2:2 und 4:4:4 Aufzeichnung und die Ausgabe in 4K/UltraHD mit bis zu 60fps

12-bit Unterstützung auf Apple ProRes 4444 (Input) und ProRes 4444 XQ Encoding und HDMI 2.0 In- und Output

Multi-channel Audio Support über eingebettetes SDI oder HDMI, AES/EBU und analog27

Aufzeichnung auf Aja Pak SSD mit der Option für eSata

Ki Pro Ultra Plus wird laut Hersteller bald über die Aja-Händler verfügbar sein. Der Ki Pro Ultra Plus kostet rund 4.000 US-Dollar, das Speicherelement Aja Pak 256 kostet rund 500 Us-Dollar, dasAja Pak 512 rund 1.000 Dollar, das Aja Pak 1000 rund 1.5oo US-Dollar (alles Netto-Listenpreise).