Ross Keynote

Weiterhin Wachstum, CO2-neutrale Fabrik und unter vielen neuen Produkten ein ganz Besonderes: Carbonite HyperMax.

Es ist schon so etwas wie eine Tradition geworden: David Ross konnte auch in diesem Jahr verkünden, dass Ross Video im nunmehr 33. Jahr wieder Wachstum verzeichnen konnte.

Die angekündigte neue Fabrik, die Ross Video gebaut hat, um diesem Wachstum Rechnung zu tragen, ist CO2-neutral – für eine Produktionsstätte ist das eine beachtliche Leistung

Was dann folgte, war der alljährliche Ritt durch die Produktpalette von Ross Video, die immer beachtlicher wird.

Im Grafikbereich berichtete Borony Ung, wie sich etwa Xpression Tessera weiterentwickelte und wie die neue Wettersoftware Raiden sehr erfolgreich ist. »Wetter«, so Ung, »ist nicht nur Wetter, sondern eine Story.« Deshalb sei die Anbindung an Newsroomsysteme wichtig.

CTO Troy English gewährte einen Blick in die Laborküche bei Ross Video, die immer wieder interessante Ideen hervorbringt. Erst jüngst etwa die Funktion Voice Control, die in den Platform Manager integriert werden soll und die David Ross sehr unterhaltsam präsentierte.

Gary Green blickte in einer Preview auf die geplanten Cloud Solutions.

Sehr viele interessante Installationen konnte Live-VP Kevin Cottam vorstellen, darunter etwa eine Installation in der Schweizer Swiss Life Arena in Zürich. Das »ZSC« versteht sich nicht nur als reine Sport- sondern auch als Event-Stätte und ist dafür bestens ausgerüstet mit Stadiongrafik via Xpression Tessera.

In München konnten die zahllosen Adele-Konzertbesucherinnen und -besucher den Einsatz etlicher Spidercams genießen, die vor einer phänomenal großen LED-Wand über die Menge rauschten.

Jenn Jarvs ging im Bereich Workflow unter anderem auf Inception ein, das Tool für kollaboratives Storytelling, das die Planung, das Scripting und die Erstellung von Inhalten über mehrere Plattformen hinweg vereinfacht. Mit dem webbasierten Editor Streamline ist es möglich, sehr schnell und einfach Inhalte zu schneiden. Media I/O biete ein hocheffiziente Live-Aufnahme, Transcodierung und Medienübertragung und stelle sicher, dass Inhalte schneller produktionsbereit seien.

Todd Riggs ging auf die Hyperconverged Plattform ein und steuerte mit der Vorstellung diverser Module für Ultrix langsam auf den Höhepunkt des Events zu. Die Vorstellung des neuen Carbonite HyperMax ließ sich David Ross dann doch nicht nehmen nicht nehmen und stellte heraus, weshalb Carbonite HyperMax für alle Carbonite-Anwender nun endlich eine einfache und gute Möglichkeit ist, auf ein ganz sehr leistungsfähiges System zu wechseln.

Details dazu lieferte Les O’Reily.

Mit einer weiteren Tradition schloss der Abend, zumindest der offizielle Part: In gewohnter Manier präsentierte das Unternehmen Ross Socks Version 9 – inspiriert von der Area 51.