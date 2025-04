Schluss mit Mountwechsel: Leitz LPL-Mount

Leitz Cine stellt einen LPL-Mount für das Sony Venice Extension System Mini vor.

In Kombination mit dem LPL-zu-PL-Adapter von Leitz bietet der neue Leitz LPL-Mount eine Lösung, mit der Verleihfirmen und Produktionsfirmen, die professionelle Objektive verwenden, nie wieder den Mount wechseln müssen.

Der LPL-Mount für das Sony Venice Extension System Mini verwendet ein anderes System als die Venice/Burano-Mounts und wird mit vier Schrauben direkt am Kameragehäuse befestigt. Er schützt den darunter liegenden E-Mount und bietet eine starre, zuverlässige Halterung für größere Cine-Objektive mit nativem LPL-Mount. Der LPL-zu-PL-Adapter rastet in der LPL-Halterung ein und schafft so eine sichere und stabile Lösung für PL-Mount-Objektive. Beide Halterungen verfügen über Metadatenkontakte für die Übertragung von /i-Metadaten von den Objektiven zur Kamera.

Leitz LPL-Halterungen sind für alle Objektive ausgelegt, einschließlich umgebauter Vintage-Rangefinder-Objektive und Objektive mit Rückfiltern, die oft andere LPL-Halterungen beeinträchtigen und mit diesen nicht kompatibel sind. Die Fassung und der Adapter sind aus hochwertigem Aluminium mit Edelstahlfassungen gefertigt.

Der Listenpreis für die LPL-Fassung mit LPL-zu-PL-Adapter beträgt 2.880 € und die Auslieferung beginnt im Juli 2025.