Nikon präsentiert ZR Cinema-Kamera mit 6K-Vollformatsensor

Die ZR zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht von etwa 540 Gramm aus und richtet sich an Filmschaffende und Content-Creator, die häufig unterwegs arbeiten.

Die Nikon ZR verfügt über einen 6K-Vollformatsensor und kann Videos bis zu 6K/60p intern aufzeichnen. Der teilweise gestapelte CMOS-Sensor bietet einen Dynamikumfang von über 15 Blendenstufen bei einer Dual-Base-ISO-Empfindlichkeit von 800/6400. Rolling-Shutter-Verzerrungen werden durch die hohe Auslesegeschwindigkeit minimiert.

Zur Videoaufzeichnung nutzt die ZR den R3D NE-Codec von Red, der die bewährte Red-Colour Science implementiert. Dies ermöglicht die gemeinsame Nachbearbeitung mit Material von anderen Red-Kameras in einem einheitlichen Workflow.

Die ZR ist voraussichtlich Ende Oktober 2025 im Handel erhältlich. Der UVP fürs Gehäuse liegt bei 2.349 Euro, im Kit mit dem Z 24-70mm f/4 S Objektiv liegt der UVP bei 2.949 Euro. Das Richtmikro soll 299 Euro kosten.

Monitor und Audio

Ein 4-Zoll-Touchscreen-Monitor mit 1.000 Nits Helligkeit und DCI-P3-Farbraumabdeckung dient als Steuerzentrale. Das Display ist neig- und drehbar und unterstützt bis zu 10 3D-LUTs zur Vorschau während der Aufnahme.

Bei der Audioaufnahme setzt die ZR auf 32-Bit-Float-Technologie, sowohl für interne Mikrofone als auch externe Quellen. Der große Dynamikumfang ermöglicht Pegelanpassungen in der Nachbearbeitung ohne Übersteuerungsrisiko.

Objektivkompatibilität und Zubehör

Die Kamera nutzt das Z-Bajonett und ist mit NIKKOR-Z-Objektiven, Nikon F-Bajonett-Objektiven über Adapter sowie verschiedenen Drittanbieter-Objektiven kompatibel. Das Gehäuse ist vollständig wettergeschützt und verfügt über eine integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung.

Als Zubehör wird das neue digitale Richtmikrofon ME-D10 angeboten, das mit dem 32-Bit-Float-Audioformat kompatibel ist und ein Signal-Rausch-Verhältnis von 77 dB erreicht

Ausstattungsmerkmale ZR-Cinema-Kamera

Bis zu 6K/60p-Aufnahmen direkt in der Kamera: Flexible Bildraten und Auflösungen. Von filmischen 24p bis zu extremer Zeitlupe mit 240p. Von detailreicher 6K-Auflösung bis zu gestochen scharfer, kompakter 1080p-Auflösung.