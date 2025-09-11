Nikon präsentiert ZR Cinema-Kamera mit 6K-Vollformatsensor
Die ZR zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht von etwa 540 Gramm aus und richtet sich an Filmschaffende und Content-Creator, die häufig unterwegs arbeiten.
Die Nikon ZR verfügt über einen 6K-Vollformatsensor und kann Videos bis zu 6K/60p intern aufzeichnen. Der teilweise gestapelte CMOS-Sensor bietet einen Dynamikumfang von über 15 Blendenstufen bei einer Dual-Base-ISO-Empfindlichkeit von 800/6400. Rolling-Shutter-Verzerrungen werden durch die hohe Auslesegeschwindigkeit minimiert.
Zur Videoaufzeichnung nutzt die ZR den R3D NE-Codec von Red, der die bewährte Red-Colour Science implementiert. Dies ermöglicht die gemeinsame Nachbearbeitung mit Material von anderen Red-Kameras in einem einheitlichen Workflow.
Die ZR ist voraussichtlich Ende Oktober 2025 im Handel erhältlich. Der UVP fürs Gehäuse liegt bei 2.349 Euro, im Kit mit dem Z 24-70mm f/4 S Objektiv liegt der UVP bei 2.949 Euro. Das Richtmikro soll 299 Euro kosten.
Monitor und Audio
Ein 4-Zoll-Touchscreen-Monitor mit 1.000 Nits Helligkeit und DCI-P3-Farbraumabdeckung dient als Steuerzentrale. Das Display ist neig- und drehbar und unterstützt bis zu 10 3D-LUTs zur Vorschau während der Aufnahme.
Bei der Audioaufnahme setzt die ZR auf 32-Bit-Float-Technologie, sowohl für interne Mikrofone als auch externe Quellen. Der große Dynamikumfang ermöglicht Pegelanpassungen in der Nachbearbeitung ohne Übersteuerungsrisiko.
Objektivkompatibilität und Zubehör
Die Kamera nutzt das Z-Bajonett und ist mit NIKKOR-Z-Objektiven, Nikon F-Bajonett-Objektiven über Adapter sowie verschiedenen Drittanbieter-Objektiven kompatibel. Das Gehäuse ist vollständig wettergeschützt und verfügt über eine integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung.
Als Zubehör wird das neue digitale Richtmikrofon ME-D10 angeboten, das mit dem 32-Bit-Float-Audioformat kompatibel ist und ein Signal-Rausch-Verhältnis von 77 dB erreicht
Ausstattungsmerkmale ZR-Cinema-Kamera
Bis zu 6K/60p-Aufnahmen direkt in der Kamera: Flexible Bildraten und Auflösungen. Von filmischen 24p bis zu extremer Zeitlupe mit 240p. Von detailreicher 6K-Auflösung bis zu gestochen scharfer, kompakter 1080p-Auflösung.
-
Teilweise gestapelter (partially stacked) Vollformat-CMOS-Sensor: Großer Dynamikumfang und hohe Auslesegeschwindigkeiten, die Rolling-Shutter-Verzerrungen effektiv minimieren.
- Bewährte Red-Color Science: Der exklusive R3D NE-Codec von Red ermöglicht immense Freiheiten bei der Nachbearbeitung, da ZR-Videomaterial und durch Red-Kameras aufgezeichnetes R3D-Videomaterial im gleichen Workflow der Postproduktion verarbeitet werden können.
- 4-Zoll neig- und drehbarer Touchscreen Monitor: Der große, hochauflösende, 1.000 Nits helle Monitor deckt den DCI-P3-Farbraum ab und verfügt über ein großzügiges 16:10-Displayformat. Die Funktionen werden durch sanfte, leise Bildschirmberührungen gesteuert, und bis zu 10 3D-
- LUTs können in die Kamera geladen werden, um sie während der Aufnahme auf dem Monitor anzuzeigen.
- Dual-Base-ISO von 800/6400: Bei Aufnahmen in Log3G10. Der große Dynamikumfang des Sensors von 15+ Blendenstufen bleibt bei beiden Basis-ISO-Einstellungen erhalten.
- Kamerainterne 32-Bit-Float- Audioaufnahme: Tonaufnahmen können frei mit den internen Mikrofonen der Kamera oder einem kompatiblen externen Mikrofon verwendet und in der Nachbearbeitung ohne Übersteuerung angepasst werden.
-
Kinoreife Video-Modi und benutzerdefinierte Red Picture Controls: 4 kreative Video-Modi und 9 benutzerdefinierte Red-Picture-Control-Konfigurationen sorgen für kinoreifes Look & Feel direkt aus der Kamera.
- Schneller, intelligenter Autofokus: Der schnelle, präzise, zuverlässige und anpassbare Autofokus sorgt für gestochen scharfe Aufnahmen. Intelligente Motiverkennung und -verfolgung, benutzerdefinierter großer Messfeld-AF und wählbare AF-Geschwindigkeiten für sanfte,
- wiederholbare Fokusübergänge.
- Integrierte Bildstabilisierung: Der Bildstabilisator mit Sensor-Shift von Nikon sorgt für verwacklungsfreie Aufnahmen in fünf Achsen.
- Breathing–Korrektur: Sanftere, natürlichere Übergänge.
-
Lange Aufnahmezeiten: Das innovative lüfterlose Gehäusedesign leitet die Wärme geräuschlos und effizient ab.
- Leicht und robust: Die ZR wiegt ca. 540 g (nur Kamera) und ist vollständig gegen Wettereinflüsse abgedichtet.
- Z-Bajonett für Flexibilität bei der Objektivwahl: Jedes NIKKOR-Z-Objektiv, jedes Objektiv mit Nikon F-Bajonett und viele Drittanbieter-Objektive können angeschlossen werden.
- Erweiterbar: Mit dem umfangreichen Zubehör von Nikon und Partnermarken lässt sich die Ausrüstung jederzeit erweitern.
-
Neues digitales Richtmikrofon ME-D10: Kompatibel mit dem 32-Bit-Float-Audioformat und bietet ein Signal-Rausch-Verhältnis von 77 dB für verzerrungsfreien Klang.