FinOps: Cloud-Kosten kalkulieren
Jens Gnad erklärt im Short-Video die Zukunft der Infrastruktur-Planung mit FinOps.
Die präzise Kalkulation von Cloud-Infrastruktur-Kosten entwickelt sich zu einer der zentralen Herausforderungen für Unternehmen.
Logic Media Solutions hat für die Übertragung der Fußballweltmeisterschaft via AWS einen speziellen Kalkulator entwickelt, der bereits in der Planungsphase Kosten für Services, Lizenzen und Infrastruktur berechnet. Mit dem neuen Modul »Portal Orchestrate« können geplante Infrastrukturen anschließend per Knopfdruck vollständig ausgerollt werden.