Telestream und Mimir integrieren Ingest und Editorial

Telestream und Mimir haben eine Integration ihrer Plattformen angekündigt, die Ingest, Processing und Editorial-Workflows in Broadcast-Umgebungen nahtlos verbindet. Im Mittelpunkt steht die Verknüpfung von Telstreams Vantage- und Live-Capture-Lösungen mit Mimirs cloud-nativem Asset-Management. Auf der NAB 2026 wird die Integration erstmals öffentlich gezeigt.

Kern der Lösung ist, dass eingehende Medien nicht nur schneller verfügbar sind, sondern sofort mit vollständiger Metadatenstruktur und Production-Ready-Status in der Mimir-Plattform ankommen – ohne zusätzliche Aufbereitungsschritte. Automatisierte Formatkonvertierung, Metadaten-Anreicherung, Qualitätskontrolle und Transkodierung laufen über Telestreams Vantage-Workflows, bevor Assets an Mimir übergeben werden.

Unterstützt wird auch »Edit-while-Ingest«: Teams können mit wachsenden Dateien arbeiten, bevor der Ingest-Prozess abgeschlossen ist.

Für Live-Workflows ermöglicht Telestream Live Capture die direkte Einspielung von Feeds aus SRT-, SDI-, ST-2110- oder IP-Quellen in die Mimir-Umgebung – inklusive automatischer Proxy-Erstellung und Metadaten-Registrierung für sofortigen Editorial-Zugriff. Darüber hinaus unterstützt die Integration MMJ-Workflows (Multimedia Journalist), bei denen Reporter Content eigenständig einreichen.

Die Integration ist sowohl für vollständig cloudbasierte als auch für hybride On-Premises/Cloud-Umgebungen ausgelegt und baut auf Mimirs offenen REST-APIs auf.