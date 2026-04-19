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NAB26: Blackmagic Ursa Cine 12K LF 100G

Blackmagic Design präsentiert auf der NAB 2026 die Ursa Cine 12K LF 100G. Im Video stellt Stuart Ashton die neuen Features der Kamera vor.

Durch die integrierte 1000G—Verbindung wird es möglich, Bilder in Kinoqualität in Live- und Broadcast-Workflows zu bringen. Es werden Bildraten bis zu 440 fps unterstützt und die Kamera kann beispielsweise direkt in das ATEM-Ökosystem von Blackmagic eingebunden werden. Die Ursa Cine 12K LF 100G bietet zudem die Möglichkeit, B4-Objektive zu nutzen. Für die Kamera ist auch ein neuer Studio-Sucher mit Touchscreen-Kamerasteuerung verfügbar.


Im Video zeigt Stuart Ashton die neuen Features der Blackmagic Ursa Cine 12K LF 100G.

 

 

 

 

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