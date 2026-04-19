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NAB26: Blackmagic Ursa Cine 12K LF 100G
Durch die integrierte 1000G—Verbindung wird es möglich, Bilder in Kinoqualität in Live- und Broadcast-Workflows zu bringen. Es werden Bildraten bis zu 440 fps unterstützt und die Kamera kann beispielsweise direkt in das ATEM-Ökosystem von Blackmagic eingebunden werden. Die Ursa Cine 12K LF 100G bietet zudem die Möglichkeit, B4-Objektive zu nutzen. Für die Kamera ist auch ein neuer Studio-Sucher mit Touchscreen-Kamerasteuerung verfügbar.
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