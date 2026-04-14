Anzeige

©Blackmagic Design
Equipment

Ursa Cine 12K LF 100G Live-Produktionskamera

Blackmagic Design präsentiert eine neue Variante der Ursa Cine 12K LF mit 100G-Ethernet – und macht damit aus der Digitalfilmkamera eine vollwertige Broadcast-Kamera mit bis zu 440 fps über SMPTE-2110.

Blackmagic Design hat die Ursa Cine 12K LF 100G angekündigt – eine neue Variante der Ursa Cine Familie, die das Large-Format-Kino-Imaging der 12K LF mit leistungsstarker 100G-Ethernet-Konnektivität für Live-Produktionsworkflows kombiniert. Die Kamera soll ab Q3 2026 für 8.995 US-Dollar erhältlich sein.

Vom Filmset in den Broadcast-Betrieb

Der entscheidende Unterschied zur bisherigen Ursa Cine 12K LF liegt in der 100G-Ethernet-Schnittstelle, die SMPTE-2110-IP-Video in Echtzeit ausgibt. Aktiviert man im Menü den Modus »SMPTE-2110 Live«, verwandelt sich die Kamera unmittelbar in eine Studio-Live-Kamera.©Blackmagic DesignSie liefert dann SMPTE-2110-Video mit bis zu 2160p60 – inklusive 16 Blendenstufen Dynamikumfang, was traditionelle Broadcast-Kameras deutlich übertrifft. Für Zeitlupenaufnahmen im Sportbereich unterstützt das 100G-Modell sogar Bildraten von bis zu 440 fps – gut für Replays.

Im klassischen Filmaufnahme-Modus bleibt das Leistungsprofil der Ursa Cine erhalten: Blackmagic RAW-Aufnahme bis zu 80 fps in 12K, 144 fps in 8K und 240 fps in 4K. Der große 36×24-mm-RGBW-Sensor im Large-Format-Stil sorgt dabei für das charakteristische Kinobild.

Generation 6 Color Science und Live-Farbkorrektur

Blackmagic stattet die neue Kamera mit der überarbeiteten Generation 6 Color Science aus. Die Verarbeitungs-Pipeline wurde auf Basis von 3D-LUTs neu konzipiert – für Film-, Extended-Video- und Video-Gamuts. Eigene LUTs lassen sich laden und werden nach dem Farbkorrektor angewendet, sodass Korrekturen stets auf Basis des vollen Film-Gamuts erfolgen. Zwei separate 3D-LUT-Prozessoren bedienen unterschiedliche Ausgänge; ein dritter ist exklusiv dem SMPTE-2110-Output vorbehalten.

Besonders im Live-Betrieb relevant: Die Ursa Cine 12K LF 100G verfügt über einen integrierten Hardware-Farbkorrektor auf Basis von DaVinci Resolves Primary Color Corrector. Damit lässt sich das Bild direkt im Live-Betrieb farbkorrigieren – über klassische Broadcast-Parameter wie Iris, Black Level und RGB-Tint am Atem Camera Control Panel oder mit DaVinci-Resolve-Panels via Trackball für präzise Kontrolle über Lift, Gamma und Gain in allen Kanälen.

Broadcast-Ausstattung on top

Der optionale B4-Objektivanschluss ermöglicht den Einsatz von Broadcast-Objektiven mit der Blackmagic Ursa Cine 12K. B4-Objektive sind ideal für Liveproduktionen, da sie elektronisch gesteuert werden und schnell reagieren. Die Optik des Objektivanschlusses ist auf den RGBW-Sensor abgestimmt. Ein Center-Crop-Modus dient für Ultra HD bei hohen Frameraten. Und ein optionales B4-Steuerkabel wandelt den 7-poligen EXT-Anschluss in eine 12-polige Hirose-Schnittstelle für B4-Objektivsteuerung um.

Dazu kommt der optionale Ursa Cine Studio Viewfinder mit 7-Zoll-Touchscreen, Sonnenblende sowie Reglern für Helligkeit, Kontrast und Focus Peaking – er wird über den USB-C-Viewfinder-Anschluss an der Kameravorderseite gespeist und gesteuert.

Für den Post-Produktions-Workflow empfiehlt sich das Blackmagic Media Dock, das bis zu drei Media Module gleichzeitig aufnimmt. Die Ultra-Variante des Media Dock bietet sogar zwei 100G-Ethernet-Ports für besonders hohe Nutzerzahlen im geteilten Zugriff.

Fazit

Grant Petty, CEO von Blackmagic Design, formuliert die Ambition klar: »Mit 100G-Ethernet können Kunden kinematografisch hochwertiges SMPTE-2110-Live-Video mit bis zu 440 fps ausgeben, und der neue Studio-Sucher sowie der B4-Objektivanschluss machen die Ursa Cine zu einer echten Broadcast-Kamera.«

Die Ursa Cine 12K LF 100G soll ab Q3 2026 zum Preis von 8.995 US-Dollar netto angeboten werden.

 

Sponsoren NAB-News 2026
BlackmagicBroadcastKameraNABNAB2026Studio
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Blackmagic Ursa Cine 12K-Gehäuse für rund 7.000 Dollar Details Blackmagic Ursa Cine 12K Blackmagic: Ursa Cine 12K LF – und 17K-Kamera in Sicht Blackmagic: Neues Modell der Kamera Ursa Mini Pro 12K

Anzeige

Most Popular

©Blackmagic

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©Deutsche Telekom AG

Fußball-WM bei MagentaTV

©CBM

Kompakte Highspeed-Kamera Pixboom Spark

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

Medientage Special »AI & Media 2026«

Am 21. & 22. April veranstalten die Medientage München in der HFF München die neue Konferenz »AI & Media«. Im Fokus steht Künstliche Intelligenz in der TV-, Film- und Medienproduktion.
München
21. - 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved