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Telestream testet und misst in IP-Workflows

Mit Pulse führt Telestream eine neue softwaredefinierte Test- und Messplattform zur Unterstützung IP-basierter Broadcast- und Live-Produktionsumgebungen ein.

©NonkonformPulse ging ursprünglich von ST 2110-Workflows aus und wurde aus der Anwendung PRISM zu einer flexiblen Plattform ausgebaut. Technik- und Produktionsteams haben in verteilten Produktionsumgebungen Zugriff auf leistungsstarke Diagnose- und Überwachungstools, sie fasst alle Aspekte in einer einzigen Benutzeroberfläche zusammen. So entsteht eine gemeinsame Infrastruktur für Technik, Qualitätskontrolle und Produktion. Somit können auch Remote-Produktionen vom Sendezentrum aus überwacht werden.

»Pulse bietet die Überwachungs- und Diagnosetools in einer flexiblen Plattform, die für moderne IP-Infrastrukturen entwickelt wurde«, macht Matthew Driscoll, Vice President of Product Management bei Telestream, deutlich. »In Verbindung mit PRISM für hybride Umgebungen erweitert Pulse das Überwachungsökosystem von Telestream, indem es leistungsstarke Wellenform-Überwachungsfunktionen in eine softwaredefinierte Plattform integriert. Diese ermöglicht Teams,  Signale von jedem Ort in der Anlage aus zu überwachen und dabei die präzisen Engineering-Tools beizubehalten, auf die sie sich verlassen.«

@ Telestream

Auf einer Oberfläche vereint: In IP-Infrastrukturen messen mit Pulse.

Pulse unterstützt den Mehrbenutzerzugriff auf alle Tools über Dashboards, auf denen Waveformmonitore, Vektorskope, Audiometer, Videoüberwachungsfenster und Alarmprotokolle zu maßgeschneiderten Arbeitsbereichen kombiniert werden, die sofortigen Einblick in den Signalzustand und die Leistung bieten. Die Plattform umfasst die für ST 2110 erforderlichen Timing-Analysefunktionen, darunter Tools zur Analyse des Präzisionstimings und zur Überwachung redundanter Netzwerkpfade wie ST 2022-7. So wird die Fehlerbehebung von Synchronisationsproblemen unterstützt und die Signalintegrität in komplexen IP-Infrastrukturen aufrechterhalten.

 

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