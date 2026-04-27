Colorfront: App für Apple Immersive Video

Benutzer wählen eine Videodatei in ProRes, MV-HEVC oder anderen Standardformaten, eine Metadatendatei mit Kameraparametern, Spatial Audio-Tracks und einen Speicherstandort aus. Dort wird eine einzige Datei im Apple Immersive-Format AIVU vorgehalten. Die App erkennt auch im Quellvideo eingebettete ILPD-Kalibrierungsdaten automatisch; daher ist eine separate Metadatendatei nicht unbedingt erforderlich. Nach dem Klick auf »Create AIVU« übernimmt die App Codierung, Audioextraktion und Packaging.

Liegt das Quellvideo in ProRes oder anderen Nicht-HEVC-Formaten vor, erfolgt die Umwandlung nach MV-HEVC durch eine GPU-beschleunigte Metal-Pipeline. Dafür sind Bitraten zwischen 0 und 150 Mbit/s bzw. sechs voreingestellte Qualitätsstufen wählbar; die Ausgabe kann mit voller 4320p-Auflösung (4320 x 4320 pro Auge) oder halber 2160p-Auflösung erfolgen. Ein Lanczos-3-Resampling-Filter übernimmt alle erforderlichen Auflösungsumwandlungen.

Im gleichen GPU-Durchlauf weist die Foveation dem Bildzentrum, auf das der Betrachter typischerweise schaut, eine höhere Auflösung (1,25-, 1,5-, und 2,0-fach) zu; die Auflösung wird zu den Rändern hin allmählich reduziert. Die Foveation ist im Lanczos-Resampling-Filter integriert, so dass ein qualitätsmindernder zweiter Arbeitsschritt entfällt. Auch die Farbraumkonvertierung ist automatisiert.

Auf Grundlage der eingebetteten Farbmetadaten (NCLC/CICP-Tags) wird nach P3 D65 PQ bei 108 nits konvertiert, dem für Apple Immersive Video vorgegebenen Farbraum. Manuelle Anpassungen sind für SDR BT.709, HDR10 BT.2020 und andere Quellformate verfügbar. Die gesamte Codierungspipeline verarbeitet 10Bit-Videos.

Räumliches Audio mit APAC-Konvertierung

Die Colorfront Immersive Utility-App extrahiert automatisch eingebettete Audiospuren in AAC oder konvertiert eine separate WAV-Datei in den Apple Positional Audio Codec (APAC) in den Stufen 384 kbps, 512 kbps (Standard) und 768 kbps für die räumliche Wiedergabe auf Apple Vision Pro.

Multi-Shot-AIVU mit Final Cut Pro XML-Timelines

Die App unterstützt Multi-Shot-AIVU-Dateien durch den Import von Final Cut Pro XML-Timelines. Dabei verweist jeder Shot auf eine Kamera-ID, die Startzeit und die Dauer. Shot-Grenzen werden als »setCamera«-Präsentationsbefehle in die AIVU-Datei übernommen, sodass Apple Vision Pro während der Wiedergabe automatisch zwischen den Perspektiven wechseln kann.

Source PreCheck

Die App beinhaltet einen Vorab-Source PreCheck (lizenzfrei) und eine Pre-Flight-Validierung zum Check aller Daten auf potenzielle Probleme. PreCheck stuft die Ergebnisse zwischen Fehlern, die die AIVU-Erstellung blockieren, Warnungen zur Überprüfung und informativen Hinweisen ein und gruppiert sie nach den Kategorien Video, Audio, Metadaten und Kompatibilität.

Ergebnisvalidierung und Helligkeitsanalyse

Fertige AIVU-Dateien können mit einer GPU-beschleunigten Helligkeitsanalyse validiert werden, die MaxCLL, MaxFALL, AvgFALL und andere Metriken für jedes Einzelbild misst. Bei Stereo-MV-HEVC-Inhalten werden die Ebenen für das linke und rechte Auge unabhängig voneinander analysiert. Frames, die die 108 Nit des Apple Vision Pro-Displays überschreiten, werden markiert. Die Ergebnisse können mit Helligkeitsdiagrammen, Shot-Listen mit Miniaturansichten und den hellsten Frames als mehrseitiger PDF-Bericht exportiert werden. Zusätzliche Analysewerkzeuge sind Qualitätsmetriken zum Vergleich von Quelle und kodierten Dateien (PSNR/SSIM) sowie Aufschlüsselungen pro Auge und Überlagerungsdiagramme für Stereo-Inhalte. Die App lässt sich zudem in das Apple Video Quality Tool (AVQT) integrieren, um eine referenzfreie Qualitätsbewertung des Hauptauges durchzuführen.

GPU-Vorschau in Echtzeit

Ein integriertes Vorschaufenster bietet eine GPU-beschleunigte Wiedergabe des verarbeiteten Videos in Echtzeit. Die Vorschau ist mit den Einstellungen des Hauptfensters synchronisiert, sodass Änderungen an Foveationsstufe, Farbraum oder anderen Parametern sofort übernommen werden. Zu den Anzeigemodi gehören Stereo (beide Augen), ein Auge (links oder rechts) und eine immersive perspektivische Ansicht. Die Vorschauqualität kann auf volle, halbe oder viertel Auflösung eingestellt werden.

Technische Voraussetzungen für die Nutzung des Colorfront Immersive Utilitys sind MacOS 26.0 (Tahoe) oder neuer, ein Mac mit Apple Silicon (M1 oder neuer) und mindestens 16 GB RAM (32 GB oder mehr empfohlen für 8K-Inhalte).

Preise und Verfügbarkeit

Die kostenlose Version umfasst Dateiimport und -prüfung, Erkennung von Stereoformaten und Codecs, Echtzeit-Vorschau, MV-HEVC-Passthrough-Packaging (ohne Codierung) und Source PreCheck. Die MV-HEVC-Lizenz ist ein einjähriges, nicht verlängerbares Abonnement für 299 US-Dollar. Sie schaltet GPU-beschleunigte Codierung von ProRes und anderen Nicht-HEVC-Formaten, Ergebnisvalidierung mit Helligkeitsanalyse, PSNR/SSIM- und AVQT-Qualitätsmetriken sowie die Erstellung von PDF-Berichten frei. Die Lizenz wird über den App Store verifiziert und unterstützt die Wiederherstellung von Käufen.

Das Colorfront Immersive Utility ist im Mac App Store erhältlich.